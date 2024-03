Actriz de ‘Padres e hijos’ desmintió rumores sobre si es habitante de calle

Hace unos días, en redes sociales se viralizó la historia de una mujer habitante de calle que aseguraba haber participado como actriz en la novela 'Padres e hijos', pero que, lastimosamente, las drogas la llevaron a perder todo.



Este hecho, se subió al perfil de Facebook de la creadora de contenido Nicole Díaz, y se vio que la joven, la quiso ayudar, llevándola a un centro de rehabilitación, pero ella no habría querido continuar con el tratamiento.



(Le podría interesar: La mujer que dice ser actriz de 'Padres e hijos' y terminó en la calle por las drogas).

En uno de los videos de Nicole Díaz, se le escucha decir a María del Pilar Montoya, conocida como 'Mariluna', que hace años se presentó una equivocación luego de que en una entrevista ella dijera solo su nombre y sin apellido; esto llevó a que la confundieran con otra actriz que participó en 'Padres e hijos' y que tiene el mismo nombre.

Actriz de 'Padres e hijos' aclaró si es habitante de calle

Se trata de María del Pilar Cárdenas, quien ganó fama a inicios de los años 90 por protagonizar la novela 'Puerto amor'.

Gracias al video de Nicole Díaz, se recordó una entrevista del 11 de junio de 2023, para el programa de chismes 'La red', en el que Cárdenas habló del suceso que afectó su vida y por el que decidió tomar acciones legales.

En lo contado por la actriz, en una ocasión por Messenger recibió un mensaje en el que le decían que la estaban confundiendo con una habitante de calle, pero ella no le puso atención.



(No deje de leer: Así se veía Lina Tejeiro en Padres e Hijos, antes de la fama y las cirugías).

Meses después, personas cercanas a ella le mostraron el video y fue ahí, cuando entendió la gravedad del asunto.

"Yo soy la más zanahoria y pendeja de la vida, pero total, o sea, la gente que me conoce lo sabe, yo no soy de vida social, y la verdad en la televisión (...) el medio sí me abrumó, en el sentido de que yo nunca me imaginé que fuera fuerte de droga, de alcohol y de rumba, pero yo nunca, a mi me encanta bailar, soy buena bailarina, pero trago cero.



Yo siempre digo que tengo la gasolina puesta en la sangre, no necesito, no me gusta, no me atrae y pienso que es una pendejada que uno tenga que depender del trago o de la droga para pasarla feliz", dijo María del Pilar Cárdenas para 'La red'.

Al ver la popularidad que el video estaba ganando, la actriz decidió tomar acciones legales en contra de la persona que inició la noticia falsa, no obstante, en ese momento no tenía idea de quién se trataba.

"No sé quien me pueda odiar tanto, o como dice mi hijo ‘amar’ tanto, que por rabia esté haciendo eso. Los enemigos no faltan, y en este país las personas no se mueren de cáncer, sino de envidia", expresó.

Y añadió: "Perdono a la persona que lo haya hecho, pero esto tiene un trámite legal que no voy a parar porque en Colombia nos tenemos que acostumbrar que el mal que tú haces lo tienes que pagar. Me voy a ir hasta las últimas consecuencias legales".

Luego de la entrevista, no se volvió a saber nada referente al tema: si se supo quién filtró la información falsa o hasta qué punto legal llegó, pues María del Pilar no es muy activa en las redes sociales.



(Lea también: Fotos: Así se ve hoy la pequeña hija de Gabriela y Carlos Alberto en Padres e Hijos).

Falleció integrante de 'Yo soy Betty, la fea', y los actores de la serie se despiden

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Shakira: Grupo Frontera y otros artistas que saldrán en nuevo álbum de la cantante

Mujer trabaja como 'dominatrix financiera': ricos le pagan para que gaste su dinero

Alina Lozano y Jim Velásquez explicaron por qué se pelearon con celador de su edificio