Mackenzie Phillips habló de la relación incestuosa que tuvo con su papá John Phillips

Mackenzie Phillips generó toda una controversia luego de que hablara de una relación que tuvo con su propio padre por 10 años. Este hecho, desconcertó a muchos y más porque la mujer aseguró que ya perdonó a su progenitor.

La actriz estadounidense Mackenzie Phillips, hace poco tuvo una conversación con su hermana menor Chynna Phillips Baldwin a través de su canal de YouTube y allí conversaron sobre la admiración que tenían por su papá, pero también de un “lado muy oscuro” que él poseía.



Cabe destacar que, estas declaraciones se dieron casi 15 años después, pues en el 2009, Mackenzie lanzó un libro autobiográfico en el que dio a conocer que sostuvo una relación incestuosa con su papá John Phillips, uno de los vocalistas de The Mamas & the Papas.

Mackenzie Phillips se sinceró sobre su papá

Posterior a esta publicación, fue invitada al programa de Oprah Winfrey, donde aseguró que, en el 2001, cuando John murió por una insuficiencia cardiaca lo perdono.



Según los detalles dados por Mackenzie Phillips, todo inició a sus 19 años cuando fue a casarse con Jeff Sessler. Antes de la boda y según su relato, el cantante abusó de ella. Desde ahí y por 10 años hubo encuentros sexuales consensuados en los que también se involucró sustancias ilegales, las cuales probó desde los 11 años porque John Phillips se las inyectaba.

Todo paró cuando la actriz resultó embarazada y no sabía si el bebé era de su esposo o papá. El cantante de The Mamas & the Papas le dio el dinero para el aborto y desde entonces no la volvió a tocar.



Ya en la actual conversación con su hermana Chynna, ambas reconocieron que lo querían y admiraban mucho, pero también les generaba inquietud su “lado oscuro”.

“Obviamente, es un compositor increíble y, sabes, me encantaba su risa y, sin embargo, había ese otro lado de papá que era, quiero decir, una especie de monstruo. Era tan oscuro, y simplemente no lo hacías”, dijo Chynna. “Sabías con quién ibas a encontrarte. Era muy impredecible”, agregó.



Mackenzie le dijo a su hermana que ella recibió muchas críticas por decir que había personado a su papá, pero hoy en día se encuentra en paz: “Perdonar es para mí, no para la otra persona. Y perdonar no significa que yo firme o esté de acuerdo con aquello por lo que te estoy perdonando a ti o a él. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y, sin embargo, estoy en paz”, fueron las palabras de la actriz estadounidense.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

