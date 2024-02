Actriz de Los Soprano salvó su casa gracias a OnlyFans: ‘Ojalá nunca pases por esto’

Los Soprano fue una reconocida serie que se emitió a finales de los noventa, que narraba los problemas de una familia disfuncional.



Drea de Matteo hacía parte de esta producción en el personaje de Adriana La Cerva y hace algunos días se conoció nuevamente sobre esta actriz estadounidense.



​La artista, de ahora 52 años, también participó en otras series reconocidas como Joey, Sons of Anarchy y Desperate Housewives, entre otras, en las que fue reconocida por sus interpretaciones y su belleza.

Hace algunos días, la actriz fue entrevistada por el Daily Mail en donde contó un momento de su vida en el que sufrió de muchos problemas económicos y dejó en shock a sus seguidores tras una confesión.



La actriz expresó, durante la entrevista, que estuvo a punto de perder su casa, debido a algunas deudas que adquirió y que esa situación la obligó a tomar una decisión.



(Le puede interesar: Aventura regresa a los escenarios, Romeo Santos anunció la gira ‘Cerrando Ciclos’)



En el medio británico, De Matteo expresó que no viendo otra opción, decidió abrir un perfil de OnlyFans, para poder saldar la deuda que tenía y que ella ni su familia se quedaran sin dónde vivir.



'OnlyFans me salvó la vida, al 100 por ciento. No puedo creer que esté diciendo eso, pero realmente nos salvó'', expresó la actriz con un poco de vergüenza, pero tratando de que sus seguidores entendieran la dura situación que le tocó vivir.

Ya que no encontró otra solución, asegura que esa fue la última opción que se le presentó para poder salir del apuro financiero, puesto que su casa se había inundado, se encontraba en ejecución hipotecaria y nadie había querido comprarla.



Así mismo, contó que su situación personal no era la mejor, pues su madre tiene demencia, se había quedado sin cuidador y como ella no tenía dinero no podía pagarle uno: “solo tenía diez dólares en la cuenta”.



(Lea más: Elianis Garrido habló de su lucha contra el cáncer: 'Enfrenté un tratamiento agresivo')



A pesar del talento de la actriz, esta no fue llamada a ninguna otra producción, puesto que durante la pandemia no quiso ponerse la vacuna, por lo que le cerraron las puertas en Hollywood.



Al principio, asegura que tenía sus opiniones y críticas respecto a la página de adultos, sin embargo, al entrar en ese mundo su perspectiva cambió: “Recibí mucho calor por hacerlo y se volvió jodidamente viral y la gente se volvió loca'', expresó.



Ahora no le preocupa lo que piensan sobre esa decisión que tuvo que tomar: ''Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca te encuentres en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños”, puntualizó.



Los dos niños que mencionó la actriz son los dos hijos que tuvo con el músico Shooter Jennings, Alabama Gypsyrose de 16 años y Waylon de 12 años.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Es recomendable usar una bicicleta eléctrica en la ciudad?

Fotos: actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ conquistan en el París Fashion Week

Según estudio, a las mujeres no les importa el tamaño del pene: esto es lo más deseado