‘Los Juegos del Hambre’ son una trilogía de la escritora estadounidense Suzanne Collins que marcó a toda generación fanática de la literatura basada en futuros distópicos. En este caso, la historia se desarrolla en la ficticia Panem -lo que actualmente es Norteamérica-, un territorio marcado por el carácter dictatorial del Presidente Snow, quien manda desde El Capitolio.



A las adaptaciones cinematográficas les deben gran parte de su fama los actores Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, intérpretes de los personajes principales, pero el resto del elenco también se ganó el cariño de la audiencia. Entre ellos está Jena Malone, la controversial vencedora del Distrito 7 Johanna Mason.

Esta semana la actriz de 38 años hizo una revelación por medio de sus redes sociales que dejó sorprendidos a sus seguidores. La mujer mostró su lado más valiente y vulnerable al publicar una fotografía de las grabaciones de ‘Sinsajo: Parte 1’, justo el día en que se despidió de sus demás compañeros.



“Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir para poder llorar y capturar este momento”, empezó diciendo.

“Fue una época extremadamente difícil para mí. Estaba pasando por una ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado”, dijo, pero por otro lado se sentía “llena de gratitud” hacia el proyecto.

“Sentía un remolino de emociones que recién ahora estoy aprendiendo a clasificar. Desearía que no estuviera ligado (el momento captado en cámara) a un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero salvajismo de la vida. Sostenemos el caos con la belleza”.



Aunque no dijo quién fue su victimario, sí reveló que estos últimos años ha trabajado mucho en sí misma para sanar sus heridas y lo ha hecho de la mano de la justicia, enfocándose en “cómo hacer las paces con la persona que me violó y conmigo misma”.



Sin embargo, las secuelas son evidentes. Tanto así que, según manifiesta, se le hace difícil hablar de las películas y, por tanto, de su personaje.



Malone aprovechó también para enviar un mensaje lleno de amor a todas aquellas personas que, como ella, han vivido un evento traumático y que hoy se definen como ‘sobrevivientes’: “El proceso es muy lento y no lineal. Quiero que sepan que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen”, finalizó.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS