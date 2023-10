Actriz de la novela ‘Rigo’, Sandra Reyes, recordó su supuesto encuentro con ovnis

Sandra Reyes, conocida por su papel en la exitosa novela 'Rigo', ha compartido una experiencia intrigante y sorprendente en la que afirma haber tenido un encuentro con seres extraterrestres.



La actriz, ampliamente reconocida por su destacada actuación en la telenovela, se sinceró en una reciente entrevista, ofreciendo detalles vívidos sobre este encuentro inusual.

(Lea también: Pedro el Escamoso: así lucen Miguel Varoni y Sandra Reyes en la actualidad).

Sandra Reyes es una actriz colombiana que inició su carrera artística hace más de 20 años y ha estado presente en grandes éxitos de pantalla chica como lo son 'Pedro el Escamoso', 'La Saga, Negocios de Familia', 'El Cartel de los Sapos', entre otros.



Actualmente, la actriz bogotana tiene 47 años de edad y está de regreso en el mundo de la actuación en la serie del canal RCN 'Rigo' inspirada en la vida del deportista Rigoberto Urán.

(Siga leyendo: Robinson Díaz a Sandra Reyes por su 'viaje' con extraterrestres: 'Bájele').

Sandra revela su verdadera experiencia con ovnis





La estrella de 'Me llaman Lolita', 'Tres Milagros', 'Paraíso Travel' y 'Verdad Oculta', sorprendió a la audiencia durante una entrevista en el programa matutino 'Buen Día Colombia' del canal RCN.

La conversación se centró en su inusual experiencia, que según Sandra, ocurrió hace algún tiempo y la llevó a un encuentro con seres de otro planeta. La actriz contó que la revelación de su experiencia no tenía como objetivo sembrar el miedo o el pánico en la audiencia, sino compartir su vivencia sobrenatural.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, comenzó explicando Sandra.

(De interés: La radical decisión de Sandra Reyes que la alejó de la TV y cine colombiano).

En su relato, la actriz describió a los seres extraterrestres como seres "transparentes" y compartió que algunos de ellos no eran tan agradables. Sin embargo, hizo hincapié en que estos seres "siempre han estado aquí en la Tierra". Según sus declaraciones, el viaje a bordo de la nave la llevó a lugares con atmósferas inusuales y misteriosos túneles dentro de la Tierra.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, reveló Sandra.

Por otra parte, la actriz compartió que ahora entiende mejor lo que vivió, describiendo su experiencia como un viaje astral en la casa de su madre. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil, su espíritu viajaba y se encontraba con ovnis en el cielo, incluso interactuando con un extraterrestre que le ofreció llevarla consigo.

Por último, Sandra Reyes destacó que esta experiencia la llevó a comprender la importancia de vibrar desde el amor y la unidad. Tras el encuentro con los seres extraterrestres, la actriz adquirió el libro 'El rescate de la Tierra' para profundizar en su comprensión de estos seres y el significado de su experiencia única.

Sandra Reyes y su nuevo papel en 'Rigo'



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Esta es la reacción de Antonela Roccuzzo ante la muerte de Matthew Perry, de 'Friends'

Lorena Meritano y Rodrigo Triana fueron captados juntos: ¿romance a la vista?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el cumpleaños de sus hijos por todo lo alto