La lucha contra las adicciones de una reconocida actriz de Hollywood

La reconocida actriz Jamie Lee Curtis decidió enfrentar su problema con las drogas después de casi 20 años. El detonante se dio en 1998 cuando una de sus amigas estaba en su casa, la vio consumiendo pastillas y decidió enfrentarla.

De acuerdo con un relato de Lee publicado en la revista Variety, en ese momento acababa de tomarse cinco analgésicos junto a una copa de vino. De repente, escuchó la voz de su amiga que venía de uno de los pasillos de la casa y le decía: "Te vi con unas pastillas y a pesar de que tu crees que eres fabulosa, en realidad estás muerta, eres una mujer muerta".



Esas palabras, dijo, la hicieron reaccionar después de haber estado "cultivando una adicción a los analgésicos desde hacía mucho tiempo".



La actriz de 'Un viernes de locos' le contó a la revista una anécdota que vivió con su hermana, cuando ésta se lesionó y un médico le formuló analgésicos.



Según Lee, a su hermana Kelly no le gustaban los síntomas que le generaban las pastillas y decidió no tomar el medicamento. Ella, entonces, los reclamó sin que nadie se diera cuenta y los consumió.



"En un momento me di cuenta de que iba a encontrar el frasco vacío, así que le escribí una carta diciéndole que me había robado sus pastillas", dijo.



Y aunque pensaba que la reacción de su hermana sería pónerse brava, lo único que hizo fue mirarla fijamente y decirle: "Eres una adicta y te amo igual, pero no voy a quedarme viéndote morir".

En 1999, Lee, de 61 años en la actualidad, se encontró un articulo de la revista 'Esquire' en el que hablaban sobre la adicción a los analgésicos.



Según sus palabras, fue en ese momento que entendió que no era la única en esa situación y así se impulsó a acudir a una primera consulta. Desde entonces, agregó, no ha vuelto a consumir.



"Yo era una adicta a las drogas y al alcohol, pero sabía controlarme, nunca consumía mientras trabajaba, jamás tomaba nada antes de las 5 de la tarde. Era algo de la noche", dijo en una entrevista con el medio argentino 'La Nación', enfatizando en que, incluso, ni siquiera su esposo sabía que consumía.



También reveló que sentía miedo de que su identidad fuera revelada en las terapias, ya que para las figuras públicas es necesario ese momento de privacidad para enfrentar la situación "y hablar de esos momentos vergonzosos sin que todo el mundo se entere".



La decisión de hablar públicamente del tema llegó en la mitad de una entrevista, en la que, según ella, todo lucía perfecto. "Parecía un cuadro de esos a los que la gente mira y dice: 'yo quiero eso'", afirmó. Lee sentía que no estaba mostrando al mundo su verdadero yo y fue en ese momento que decidió contarlo.

