Gigi Dior es una modelo y actriz que hace contenido para adultos. En los últimos meses ha sido reconocida por su gran cantidad de seguidores en OnlyFans y por haber sido nominada en la industria como una de las mejores actrices porno del año.

Sin embargo, su nombre saltó a la fama en los últimos días debido a lo que se esconde detrás de su identidad. Resulta que la casa de moda francesa Christian Dior Couture presentó un reclamo legal contra la estrella porno por utilizar su marca.



Según la compañía, el hecho de que Gigi utilice la palabra ‘Dior’ en sus producciones es algo que afecta de manera negativa a la reputación de la empresa.

La estrella porno de 40 años solicitó en el 2021 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el registro de ‘Gigi Dior’ como nombre artístico, cuestión que fue aprobada el pasado 20 de septiembre del 2022.



(Le puede interesar: Greeicy y Mike Bahía fueron encerrados en un estacionamiento en Ecuador).



Aún así, esto no le hizo gracia a la subsidiaria del conglomerado de Louis Vuitton Moët Hennessy. El pasado 18 de octubre la neoyorquina recibió una notificación en la que se le comunicaba que apelaban la aprobación de su marca y afirmaban que el nombre Dior se estaba diluyendo gracias a ella.

‘Mi nombre no tiene nada que ver con Dior’

En una entrevista con el medio estadounidense ‘Page Six’, la mujer explicó que su solicitud de marca registrada fue concedida después de que demostró que usaba el nombre por razones de modelaje y entretenimiento.



“Incluso, cuando tuve que mostrar pruebas de por qué estaba usando el nombre, expuse mis apariciones en un sitio web para confirmar”, comentó.

Por otro lado, sostuvo que la decisión que tomó no tenía que ver nada con la marca de ropa y que incluso no tenía sentido pues su trabajo consistía precisamente en no usarla.



(Además: Así puede triunfar en Tinder y demás 'apps' de citas, según estudio científico).



“Esto es ridículo, mi nombre no tiene nada que ver con la alta costura y, lo gracioso es que, lo que hago generalmente consiste en no usar ropa”, explicó la modelo, quien también es madre soltera de cuatro hijos.



Según el mismo medio, en la demanda la compañía demuestra gran preocupación, apelando a que esto podría provocar “probabilidad de confusión, dilución por desenfoque y dilución por empañamiento”.

Hasta ahora, sólo se conoce que la demandada tiene hasta el 17 de noviembre para responder, de lo contrario, su marca podría ser anulada.



Frente a esto, la actriz dijo que estaba devastada y que le sería complicado comenzar de cero.



“Tengo miles y miles de camisetas, letreros y fotografías. He conservado sitios web, todas mis redes sociales.Se ha convertido en mí y en mi reputación”, concluyó.

Más noticias

Influencer' Marcela Reyes vivió violento atraco: su esposo resultó herido de bala

Lujosa camioneta y ramo de billetes: modelo genera polémica por regalos de su pareja

Jersey Shore: el cambio radical del elenco de la popular serie de MTV

Mujer en EE. UU. se tatuó el rostro de su exnovio para no olvidarlo

Tendencias EL TIEMPO