Actriz de 'Bridgerton' se lanza contra Netflix, tras sufrir brotes psicóticos

Ruby Barker, quien formó parte del elenco de la exitosa serie 'Bridgerton', compartió su lucha contra problemas de salud mental que desarrolló durante las grabaciones y criticó a la producción de Netflix por no brindarle el apoyo necesario.

Lo que comenzó como un sueño para Ruby Barker, interpretando a 'Marina Thompson' en 'Bridgerton', pronto se convirtió en una pesadilla debido a los problemas de salud mental que experimentó durante el rodaje y que afectaron seriamente su bienestar.

"Durante el rodaje me estaba deteriorando. Fue un lugar realmente atormentador para mí porque mi personaje estaba muy alienado, condenado al aislamiento", expresó durante una entrevista en 'The LOAF Podcast'.

Después de terminar la primera temporada en 2019, Ruby Barker sufrió un brote psicótico que la llevó al hospital. Sin embargo, la producción optó por ocultar su situación para no afectar el lanzamiento de la serie.



"Cuando fui al hospital, una semana después de terminar de grabar la primera temporada de 'Bridgerton', se ocultó todo y se mantuvo en secreto el hecho porque la serie estaba por salir a la luz", reveló al pódcast.

“En el período previo al estreno de la serie, yo acababa de salir del hospital, tenía todos estos compromisos que cumplir (...), mi vida estaba cambiando drásticamente y, todavía no había ningún apoyo y todavía no ha habido ningún apoyo en todo ese tiempo”, agregó al programa.

Apoyo del público

En 2022, después de sufrir otro episodio psicótico, Ruby optó por compartir abiertamente su situación en redes sociales. Para su sorpresa, recibió comprensión y apoyo por parte del público, lo que la alentó a buscar ayuda y tomarse un descanso para cuidar su salud mental.

“Estoy mejor, he estado muy mal durante largo tiempo. Quiero ser honesta con todos. He estado luchando. Estoy en el hospital en este momento y me darán el alta pronto y espero poder continuar con mi vida. Voy a tomarme un pequeño descanso y animaría a otros a hacerlo si lo necesitan. Si estás luchando, hazte un favor y tomate un descanso, deja de ser tan duro contigo mismo”, escribió en su momento.

Nadie del equipo de Netflix se ha comunicado con ella

Ruby Barker, de 26 años, no ha recibido apoyo ni comunicación de Netflix ni de Shondaland, la productora de la serie, desde que enfrentó dos brotes psicóticos relacionados con 'Bridgerton'. La actriz expresó su decepción por la falta de interés en su bienestar y urgió a la plataforma y la producción a tomar medidas.

