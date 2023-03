Rie Takahashi, una actriz de voz japonesa reconocida por darle vida a personajes de anime y videojuegos, tuvo su primer concierto en vivo el pasado 26 de febrero. Antes del evento, Takahashi publicó en Twitter una infografía con recomendaciones para que sus fanáticos siguieran al momento de ir al espectáculo.

La ilustración hecha a mano por la artista incluye varios consejos a seguir, como llevar una batería adicional para el celular, al igual que una pequeña bolsa para cuidar los objetos de valor.



Sin embargo, la parte inferior derecha de la infografía llamó la atención de las redes sociales, pues Takahashi les pidió a sus fanáticos bañarse para evitar molestar a las demás personas con su olor corporal.



El trino de la actriz recibió varias respuestas por parte de sus seguidores. Una persona le contestó que no podía bañarse debido a una lesión que había sufrido, razón por la que llevaría perfume. No obstante, Takahashi le contestó que el perfume podría no ser del agrado de todo el mundo, por lo que era mejor limpiarse con paños húmedos y champú seco.



"¡No esperaba recibir una respuesta, estoy muy feliz! ¡Me alegra mucho poder ir esta vez! ¡Estoy a la expectativa, entonces por favor cuida tu condición física también!", le respondió el fanático a la actriz. Además, reconoció que el perfume podría molestar a otras personas y accedió a usar los paños húmedos.



Aunque la recomendación podría haberse recibido con molestia, los fanáticos de Takahashi le expresaron gratitud y se mostraron felices y emocionados por acudir a su primer concierto.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO