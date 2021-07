Actriz de ‘13 Reasons Why’ contó la historia de su transición a mujer

Tommy Dorfman interpretó el personaje de ‘Ryan Shaver’ en la serie ‘13 reason why’ desde su primera temporada, en 2017. Gracias a su participación en esta reconocida producción de Netflix, su fama se catapultó globalmente, sobre todo dentro del público joven.

No solo destacaba por su actuación, sino por el sentido de la moda que mostraba en su cuenta de Instagram, al colaborar con grandes marcas y usar prendas arriesgadas.

Hoy, esa particularidad es resaltada en un artículo de la revista ‘Time’ en el que Dorfman anunció que es una mujer transgénero: “Por un año me he identificado y vivido de forma privada como una mujer, una mujer trans”, declaró.



La actriz narró que durante el último año usó su Instagram como “una cápsula del tiempo personal” para mostrar su transformación, proceso que entiende como una ‘reintroducción’, en lugar de la típica expresión ‘salir del clóset’.



De hecho, pudo optar por no hacer esta declaración pública y continuar con su proceso de manera implícita. Sin embargo, no lo hizo porque: “He aprendido como persona que se enfrenta al público que al negarme a aclarar la situación puedo despojarme de la libertad de controlar mi propia historia”.

Del mismo modo, Tommy anunció que ya hizo la transición médica y que no cambiará su nombre.



La razón es que se lo debe a un tío suyo que falleció cuando ella tenía apenas dos meses de nacida y, de alguna manera, se siente conectada. Como dijo: “Esta es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo más en Tommy”.

La actriz también se pronunció en su cuenta personal y dedicó un mensaje a quienes la han inspirado.



“Estoy especialmente agradecida con cada una de las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos antes que yo”.



Después de su revelación, recibió comentarios positivos y sus seguidores le auguran éxitos en sus nuevos proyectos.



Dorfman dirigirá la adaptación a la pantalla de una novela acerca de las personas no binarias y el rechazo que pueden sufrir, titulada ‘I wish you all the best’ (2019).



Adicionalmente, participó en ‘Sharp Stick’, una película de Lena Dunham que saldrá próximamente. En el filme encarna por primera vez un rol femenino.

