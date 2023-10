Famosa actriz colombiana advierte de estafa a través de redes sociales

La reconocida actriz colombiana Carmenza Gómez , recordada por participar en las telenovelas 'Escalona', 'Perro amor', 'Hasta que la plata nos separe', entre otras, denunció este miércoles un método de estafa en el que casi cae.



La mujer hizo un llamado a sus seguidores para que están atentos y no se dejen engañar.

Al parecer, la cuenta de WhatsApp de una de las amigas de la actriz fue hackeada por personas inescrupulosas que empezaron a pedir dinero a los contactos, entre estos Carmenza Gómez.



"Te quiero pedir un favor. (...) Necesito realizar un pago a Nequi o Bancolombia y no lo puedo hacer desde mi Scotiabank, dime si me puedes hacer el favor, yo te reembolso la transferencia mañana por la misma vía", dice el mensaje que llegó por mensaje.



Sin embargo, la mujer ya conocía este método de estafa y no cayó en dichos engaños.

"Hoy hackearon la cuenta de una amiga . Como ya conocía esta modalidad de robo no caí en la trampa", dijo la actriz a través de una publicación en su Instagram, adjuntando captura de pantalla de la conversación.



Además, aprovechó para decir que hacía la publicación para advertir "a los que no están enterados" de esta modalidad.



Por otro lado, también hizo énfasis en que ella no va a "pedir plata por ningún medio, así esté en la inmunda", alertando a sus amistades, por si en algún momento hackean sus cuentas o redes sociales.

Muchos internautas aprovecharon para decir que hay delincuentes que también hacen este tipo de estafas a través de llamadas, por lo que "hay que estar muy despierto a estos temas y denunciar".

