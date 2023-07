La famosa actriz y modelo colombiana, Ana Bolena Meza, reconocida por su participación en varias producciones nacionales como: 'La saga, negocio de familia', 'Salvador de mujeres' y 'El Zorro: la espada y la rosa' habló a través de sus redes sociales sobre su experiencia médica en Estados Unidos, país en el cual vive hace varios meses.



La caleña fue entrevistada en el programa ‘La Red’ el pasado domingo, 23 de julio, con temas relacionados al Día de Independencia, por lo cual los invitados hablaron sobre lo que extrañan de su tierra natal.



Ana, quien reside en Miami, contó sobre varios lugares y situaciones que dijo extrañar de Colombia, mencionó rock al parque, los bares de rock en Bogotá, los paisajes en Boyacá y también el servicio de salud colombiano.



“El tema de los médicos y la salud, sé que a algunas personas no les habrá ido tan bien, como a mí en Colombia. Para hablar bien de alguien, no debería hablar mal de otra persona. Y en este caso, en particular, voy a ponerles un ‘ejemplito’ para que se den cuenta de cómo me ha ido aquí con los médicos y la diferencia que hay en Colombia”.



Para sorpresa de muchos televidentes, contó acerca de un procedimiento dental, por el cual acudió a los odontólogos estadounidenses, quienes le afirmaron que tenía caries y, el proceso tenía un costo de, según ella, alrededor de 16 millones de pesos colombianos. No obstante, cuando viajó a Cali a visitar un especialista le dijeron que ella no tenía ninguna carie.



“Las malas prescripciones médicas de este país, son la causa número 1 de mortalidad. Y en Colombia tenemos excelentes médicos, profesionales y servicios, eso lo extrañ muchísimo”, concluyó.

