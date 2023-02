Adriana Betancourt fue bastante conocida por ser una de las presentadores del programa matutino ‘Muy buenos días’, el cual conducía junto a la modelo Laura Acuña y al fallecido Jota Mario Valencia. Sin embargo, un padecimiento clínico la hizo perderse del espectro mediático y no se le volvió a ver en la pantalla chica.



La celebridad ha tenido que batallar con afectaciones derivadas de la insuficiencia renal, una enfermedad que impide la capacidad de filtrar los desechos, haciendo que los riñones se vean seriamente afectados. Esto ocasionó que tuviese que someterse a un trasplante de este órgano.

La presentadora se sometió a un trasplante de riñón, pero su cuerpo lo rechazó. Foto: Instagram: @adri_betancourt03

Así lo confirmó en el programa ‘Día a Día’, del Canal Caracol’, donde habló de su experiencia en este procedimiento a causa del Día Internacional del la Donación de Órganos. Según comentó, en 2014 recibió el trasplante, pero este fue rechazado por el cuerpo al pasar el tiempo, por lo que ahora está en la lista de espera nuevamente.



Si bien su testimonio es un tanto desalentador, ella se muestra fuerte mentalmente y con la mejor energía para poder someterse a una nueva cirugía. Según dijo, no fue fácil que le diagnosticaron la enfermedad, pues durante mucho tiempo fue asintomática, lo cual le ha llevado a recomendarle a su audiencia hacerse chequeos constantes.





Solo comenzó a sentirse enferma cuando sus riñones estaban funcionando tan solo en un tres porciento : “Me realizaron una biopsia y el nefrólogo de ese momento me diagnosticó la enfermedad de Lupus. Yo empecé a leer sobre esto y pensaba: esto no coincide con lo que tengo”, aseguró durante la entrevista.





Hoy, según dice, vive feliz junto a su familia y envía un mensaje de conciencia con miras a hacer entender a las audiencias la importancia de la donación de órganos, pues puede ser una nueva oportunidad de vida para quienes están en las listas de espera.}



