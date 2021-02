Fuertes enemistades entre actores y cantantes irreconciliables

Como todas las personas, los actores y cantantes tienen diferencias de vez en cuando.



Eso sí: la fama y el bullicio de las redes sociales provocan que estos altercados se conviertan en auténticas enemistades sin espacio para la reconciliación.



Conozca algunas de las peleas más recordadas entre actores y cantantes que, por lo menos hasta el momento, no tienen un final feliz.

Orlando Bloom vs Justin Bieber

En su momento, Orlando Bloom, actor recordado por su papel en ‘Piratas del Caribe’, y el cantante canadiense Justin Bieber tuvieron una fuerte discusión en las afueras de un restaurante en Ibiza.



El altercado fue tan grave que Bloom le alcanzó a dar un golpe a Bieber.



El origen de esta enemistad, dice la crónica rosa de Hollywood, se remonta a 2012, cuando Bieber cantó en el desfile de ‘Victoria 's Secret’ y se le vio muy cariñoso con Miranda Kerr, exesposa del actor.

El cantante canadiense y el actor británico tuvieron un incidente en un restaurante, en Ibiza. Foto: AFP - Walt Disney Pictures

Madonna vs Gwyneth Paltrow

La ‘Reina del Pop’ y la actriz pasaron de ser mejores amigas y confidentes a solamente ‘conocidas’ (incluso un poco menos que eso).



Aunque su distanciamiento comenzó cuando Madonna se separó de Guy Ritchie, director de cine, en 2008, según el medio ‘Europa Press’ el verdadero motivo que las alejó fueron la competitividad y los celos que Paltrow sentía hacia Madonna.



Desde entonces, las dos tomaron distancia y no volvieron a relacionarse.

Antes de alejarse, Madonna y Gwyneth Paltrow fueron mejores amigas. Foto: AFP / Marvel Studios

Alicia Machado vs Gloria Trevi

La discordia entre la cantante mexicana y la actriz venezolana inició en 2016. Foto: EFE

La enemistad de la actriz venezolana y la cantante mexicana surgió en 2016 , cuando Trevi defendió a Kate del Castillo tras un encuentro que tuvo con el ‘Chapo Guzmán’.



Del Castillo hizo parte de la entrevista que le hizo Sean Pean, actor estadounidense, al mafioso mexicano.



Esto hizo que del Castillo recibiera bastantes críticas y que muy pocas personas la apoyaran. Eso sí: entre quienes le dieron un espaldarazo estuvo Trevi.



Por aquel entonces, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, la cantante mexicana dijo que: “Si yo hubiera tenido oportunidad de entrevistarlo, o entrevistar al presidente de la República, o de entrevistar a personas que mueven tantas vidas para bien o para mal, yo lo haría, para cuestionar, para tratar de entender”, dijo y agregó “ella no es juez, no es policía, yo lo hubiera hecho mientras no digan que es ilegal”



Luego de esta declaración, el periodista Joaquín López Dóriga realizó una publicación en Twitter lamentando que Trevi apoyara a del Castillo y, al poco tiempo, Alicia Machado entró en la polémica con un comentario en la publicación que iba en contra de la cantante mexicana.



Desde entonces, las dos han utilizado las redes sociales para criticarse o mofarse entre ellas.

Katy Perry vs Russell Brand

El actor y la cantante estuvieron casados dos años. Foto: Universal Pictures - AFP

La discordia entre la cantante y el actor, quienes duraron dos años casados, se dio por sus constantes discusiones.



En su momento, el diario ‘ABC’ mencionó que una fuente cercana a la expareja comentaba que las agresiones verbales cada vez subían más de tono.



Brand le pidió el divorcio a la cantante, en 2012, y la relación finalizó en términos ciertamente negativos.

Jennifer López Vs. Mariah Carey

La enemistad de Jennifer López y Mariah Carey ha durado más de dos décadas. Foto: AFP

Quizá la enemistad de López y Carey es una de las que más tiempo ha durado, pues, desde hace más de dos décadas, se han registrado incidentes que las involucran.



Según la revista ‘Vanity Fair’ la mala relación de López y Carey comenzó a principios del año 2000, cuando López ‘le quitó’ a Carey la letra de la canción ‘I’m real’.



A pesar de que este hecho no llegará a demandas o juicios sí fue algo que incomodó a Carey.



Ese mismo año, Carey fue entrevistada por el medio alemán ‘ProSieben’. Durante la entrevista el reportero le preguntó por otras artistas y cuando mencionó el nombre de Jennifer López, Carey le dijo en tono irónico que no la conocía, cosa que, se sabía, no era cierta.



Años después, mientras Carey realizaba una presentación en los ‘Billboard Music Award’, de 2015, López, según registraron las cámaras en su momento, prefirió utilizar su celular para no ver la presentación de la cantante.

Tendencias EL TIEMPO