Actores trastornados por sus personajes; nunca volvieron a ser iguales

Linda Blair



La actriz que interpretó a la niña de ‘El Exorcista’ (1973) confesó que después del estreno de la mítica película de terror sufrió "una verdadera pesadilla"; recibió amenazas de muerte por estar “poseída”, a los 19 años fue capturada por porte de alucinógenos y comenzó a ser adicta a las drogas y el alcohol. Según lo ha dicho en varias entrevistas, la producción marcó no solo su vida, sino también su carrera profesional, pues nunca la contrataron para interpretar personajes diferentes como siempre lo soñó.



"Yo quería ser una princesa. Quería salir en las películas de Disney, quería estar en Lassie y en Flipper. No quería ser un monstruo. Era muy extraño cuando era pequeña y la gente parecía que se asustaba realmente de mí. No pasa ni un día en el que alguien no me diga algo al respecto. Mi vida está poseída por El exorcista", dijo.