Trágicas muertes de actores en plena grabación: así ocurrieron

La realización de una película, serie o cualquier audiovisual requiere de un gran esfuerzo técnico y humano. Algunas veces las escenas son de acción y el equipo espera ser lo más fiel a la realidad para que los espectadores se sumerjan en la historia.



No obstante, en medio de las grabaciones pueden ocurrir accidentes fatales para los actores.



A continuación, conozca las historias de algunos actores que fallecieron en medio de la realización de las piezas audiovisuales que protagonizaban.

Brandon Lee

Murió a sus 28 años. Siguió los pasos de su padre Bruce Lee en el mundo cinematográfico y participó de las producciones ‘Kung Fu: la película’ (1986), ‘Muerte en el barrio japonés’ (1991), y ‘Furia de venganza’ (1992).



“Me gustaría tener una carrera como la de Mel Gibson, que ha actuado en ‘Mad Max’ o ‘Arma mortal’, pero también goza de credibilidad gracias a otras películas como ‘El año que vivimos en peligro’ o ‘Hamlet’”, comentaba Lee ilusionado ante su futuro, citado por el portal ‘Deseret News’.

Brandon reveló a dicho medio que se preparaba para una nueva película: ‘The Crow’ (1994), en la cual murió de forma inesperada.



“Hago el papel de un músico de ‘rock and roll’ que toca en Detroit. Mi personaje es asesinado y regresa de entre los muertos para averiguar qué pasó”, señaló.

Brandon Lee, en una de las escenas de la película 'The Crow'. Foto: Miramax Films / Instagram: @ brandonlee

Pero él no volvió de entre los muertos como su personaje. En una de las escenas de ‘The Crow’, el hombre recibió el disparo de otro actor que interpretaba al líder de una pandilla.



Lee murió 12 horas después del impacto. Nadie comprendía qué había sucedido si la bala debía ser inofensiva para la grabación.



La investigación arrojó que el arma no había sido revisada antes y tenía balas con pólvora que se utilizaron para grabar planos generales en semanas previas. El actor Michael Massee la tomó para la escena y no sabía que estaba cargada con aquellas balas. Le disparó a su compañero.



Las tomas de la escena en la que murió fueron incineradas.

Joi Harris

La actriz estadounidense era, además, motociclista profesional.



La revista especializada ‘Black Girls Ride’ la describía como “la pionera de las mujeres negras en las carreras de motos; una piloto intrépida”. Esto debido a que fue la primera mujer afroamericana en competir profesionalmente en una carrera de motos en Estados Unidos.

Harris se desempeñó como actriz de doble para situaciones de riesgo del personaje Domino, interpretado por Zazie Beet, en la película ‘Deadpool 2’.



Su muerte se registró a mediados de 2017. Harris hacía unas escenas de alta velocidad cuando perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra un edificio.

Joi Harris, doble de la película 'Deadpool 2', murió al chocar con un edificio. Foto: Instagram: @ griotsroll / 'Good Morning America'

"Hoy perdimos trágicamente a un miembro del equipo cuando grabábamos 'Deadpool'. Estamos devastados y en ‘shock’", escribió Ryan Reynolds, protagonista de la película, en su cuenta de Twitter.

“Nuestros corazones y oraciones están con la familia, amigos y colegas de nuestro miembro del equipo en este difícil momento", sostuvo la productora 20th Century Fox en un comunicado citado por la cadena de noticias ‘BBC’.

Harry L. O’Connor

El 4 de abril de 2002, este hombre perdió la vida cuando hacía el doble de acción del actor Vin Diesel.



La escena de la película ‘xXx’ consistía en caer desde un parapente y lanzarse a un submarino. Las grabaciones se hacían en Praga, República Checa.



O’Connor se estrelló contra el Puente Palacky. Ya se había grabado una primera toma, pero se decidió hacer una nueva y allí fue cuando falleció. Se utilizó una de esas grabaciones para la película.

Escena de la película 'xXx'. Escena de la película 'xXx'. Esta fue la escena en la cual murió O'Connor. Foto: YouTube

“La película está dedicada a su memoria. Tuvimos 500 dobles en esta película; 499 no recibieron un rasguño. Eso muestra hasta dónde llegaremos para llevar este tipo de experiencia intensa al espectador. Los dobles saben que están en peligro, se ganan la vida a través del peligro. La mayoría de las veces está bien. A veces, desafortunadamente, no”, mencionó Rob Cohen, director de la película, de acuerdo con el portal ‘Newsweek’.

Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera

Jorge tenía 46 años. Era un actor mexicano que falleció durante el rodaje de ‘Sin miedo a la verdad’, una serie de ‘Televisa’. Su compañero, Luis Gerardo Rivera, de 30 años, también murió en el lugar.

Sucedió a inicios de 2020. Los actores estaban ensayando una escena cuando cayeron de un puente a cinco metros de altura. No había protección.



Navarro murió instantáneamente y Rivera falleció luego de ingresar a una entidad hospitalaria.



No obstante, Magdalena del Río, delegada de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), dijo que el hecho no se presentó cuando ensayaban, sino cuando ya había finalizado las grabaciones.

“Yo vi que los actores ya habían salido de sus escenas y los llamaron para hacer una tercera (grabación) de protección. Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo y los vi tirados. La escena que hicieron era de protección, porque sus escenas ya estaban hechas”, señaló al medio ‘Infobae’.



Televisa indemnizó a las familias de los actores por tratarse de un accidente letal durante su trabajo.



John Bernecker

Participaba en la octava temporada de la serie estadounidense ‘The Walking Dead’. Con 33 años, el actor era doble de acción.



Bernecker murió en julio de 2017 al caer desde una altura de 6 metros. El hombre impactó con una superficie de hormigón.



Según las indicaciones, debía saltar de un balcón a una superficie especial para su aterrizaje. Sin embargo, se desvió y cayó al cemento.

"La muerte trágica y evitable de John ocurrió como resultado de una serie de fallas relacionadas con la seguridad. Aprender de estos fracasos contribuirá en gran medida a garantizar que tragedias similares no le sucedan a otro artista o familia”, sostuvo el abogado de la familia de Bernecker, citado por el medio ‘RRP’.



La familia del actor demandó a la cadena ‘AMC Networks’, la cual transmite la serie. El jurado no la encontró responsable, pero ordenó indemnizarlos con casi 9 millones de dólares.

