Famosos actores que mancharon sus carreras con las drogas

En medio de aclamados rodajes y miles de ‘flashes’, algunos actores de Hollywood han tenido que sufrir los serios estragos de las adicciones.



De la lista de casos que incluyen el apego enfermizo a las fiestas y al alcohol, resaltan por su gravedad y cierta frecuencia aquellos que involucran problemas de adicción a las drogas.



Y aunque los reportes de la prensa especializada han resaltado durante décadas que la mayoría de ellos pretendieron vivir ‘en secreto’ sus quebrantos de salud, el impacto de las dolencias llevó a que se tornaran públicas.



Lo destacable en la mayoría de historias es que, si bien llegaron a poner en aprietos sus carreras profesionales, los actores lograron salir adelante en sus vidas dentro y fuera de los estudios de grabación.



Una oda a la resiliencia.

Angelina Jolie

Angelina Jolie nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: Daniel Leal-Olivas. AFP

La reconocida actriz californiana, que ha destacado por sus inolvidables actuaciones y su lucha por los derechos de las mujeres, vivió durante su adolescencia duros momentos por cuenta de unos cuantos desequilibrios emocionales.



Con el tiempo, esos problemas comenzaron a mutar en conductas que involucraron cortes autoinflingidos y, sobre todo, abusos de sustancias psicoactivas.



En 2011, durante una entrevista con el programa estadounidense ‘60 minutes’, Jolie llegó a confesar que consumió “todas las drogas posibles, desde la heroína hasta el éxtasis”.



Por fortuna, logró reencauzar su vida y seguir brillando a pesar de cualquier inconveniente que la pueda perturbar.



Según se ha podido saber, la mujer, que dio vida a la icónica ‘Señora Smith’, hará parte de la película ‘Los eternos’ que prepara Marvel sobre el cómic homónimo.

Bradley Cooper

Cooper manifestó haber superado su adicción en 2004. Foto: Ettiene Laurent / EFE

El popular actor norteamericano que ha destacado en producciones de todos los géneros, comenzó su camino en el ‘séptimo arte’ en medio de graves complicaciones por el consumo de drogas.



Tal cual declaró en una entrevista con el medio especializado ‘The Hollywood Reporter’ en 2012, la inseguridad y la baja autoestima desataron su tentación por los estupefacientes.



“Me preocupaba mucho lo que otros pensaran de mí, cómo me presentaba al mundo, cómo sobreviviría a mi día a día. Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba. Llegué a creer que iba a arruinar mi vida”, confesó durante esa oportunidad.



De acuerdo con algunos reportes de prensa estadounidense, Cooper manifestó haber superado su adicción en 2004.



Desde entonces, no se ha cansado de despuntar en la gran pantalla.

Lady Gaga

Lady Gaga confesó haber tenido serios problemas con el consumo de cocaína. Foto: Greg Nash. AFP

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, es una de las cantantes que ha demostrado con creces que su talento se puede extrapolar a las producciones cinematográficas.



No en vano, por su papel en ‘Nace una estrella’, película que dirigió y coprotagonizó Bradley Cooper, recibió el Óscar como mejor actriz en 2018.



Sin embargo, no siempre todo fue ‘color de rosa’ para Gaga.



En 2011, durante una entrevista con el icónico locutor neoyorkino Howard Stern, confesó haber tenido serios problemas con el consumo de cocaína.



“Era tan infeliz en aquel momento en mi vida. Me sentía muy sola y había algo en las drogas que me hacía sentir como si tuviera un amigo. No lo hacía con otra gente. Lo hacía sola en mi apartamento, escribía música. Ahora me arrepiento de cada raya que me metí”, declaró entonces.

Samuel L. Jackson

El actor reconocido por su participación en el ‘MCU’ (Universo cinematográfico de Marvel en español) aseguró en una entrevista con la revista ‘Esquire’ que fue drogadicto y alcohólico. Foto: EFE

Nadie podría imaginar que detrás del 1.89 de estatura y la majestuosa voz de Samuel L. Jackson se esconde una dura historia de adicción a las drogas que, por poco, impidió que llegara a protagonizar la inolvidable ‘Pulp fiction’.



En varias entrevistas con diversos medios del mundo, Jackson ha declarado que sufrió en su adultez serios problemas con las drogas y el alcohol.



Todo, según ha dicho, ha estado influenciado por su padre alcohólico, quien lo abandonó cuando pequeño.



De ahí que, después de llegar a ser encontrado inconsciente por su esposa e hija en una ocasión, decidiera ponerle freno al consumo de alucinantes.



“Ya tuve suficientes problemas con el alcohol y las drogas”, le dijo a ICON, de ‘El País’ de España.



Desde entonces, su gallardía humana ha estado siempre detrás de sus actuaciones como ‘Nick Fury’ en las películas del universo Marvel.

Robert Downey Junior

Robert Downey Jr. ha participado en películas como: ‘Iron Man’ (2008), ‘Iron Man 2’ (2010), ‘Los vengadores' (2012), ‘Iron Man 3’ (2013), y ‘Capitán América' (2016). Foto: 123rf

Y hablando de personajes de ‘carne y hueso’ que interpretan superhéroes, no se podría dejar de lado al inolvidable ‘Ironman’.



Robert Downey Jr., uno de los actores más taquilleros del mundo, creció en un ambiente rodeado por estupefacientes pues su padre, según ha dicho, era adicto.



Después, ya entrado en sus treinta, protagonizó varios escándalos con las autoridades policiales norteamericanas por ser encontrado con posesión de drogas.



A finales del 2000, Downey Junior fue condenado a tres años de prisión por ese motivo, aún cuando el éxito de su carrera ya era una realidad.



“Es como tener un arma cargada en la boca, y el dedo en el gatillo, sabes que se puede disparar en cualquier momento, pero te gusta el sabor a metal del arma”, declaró en ese entonces ante el juez de su caso refiriéndose a las drogas.



Actualmente, su historia de vida es la demostración de que también hay ‘héroes sin capa’.

‘Mi pobre angelito’

El joven actor ha vivido varios tragos amargos en los últimos años. Foto: @macaulay.culkin

El también estadounidense Macaulay Culkin saltó a la fama con tan solo 10 años por su actuación en la recordada película ‘Mi pobre angelito’.



Tras esa destacable participación, el joven pasó a vivir una vida de adulto cuando si quiera 'sabía montar bicicleta'.



Las consecuencias de su vertiginoso ascenso relucieron en 2004, cuando, con 24 años, fue arrestado por posesión de drogas y medicamentos psiquiátricos de uso controlado sin orden médica.



Por aquel incidente, síntoma de una preocupante adicción, fue condenado en tres ocasiones a lo largo de un año.



Finalmente, aseguró su libertad pagando una fianza de poco más de 500 dólares (casi cuatro millones de pesos actualmente).

Lindsay Lohan

En 2011, Lindsay Lohan salió de una joyería con un collar que costaba 2.500 dólares, por lo cual fue condenada a cuatro meses de prisión. Foto: EFE

Después de saltar al estrellato siendo muy joven, la conocida protagonista de la película infantil ‘Juego de gemelas’ ha vivido una verdadera odisea.



Desde 2007, cuando tenía tan solo 21 años, Lohan ha sido llevada a rehabilitación por adicción a las drogas en al menos seis ocasiones.



En aquella primera década del nuevo milenio, llegó a ser arrestada en varias oportunidades por robo y conducción en estado de embriaguez.



De acuerdo con sus publicaciones más recientes en redes, su catarsis parece estar cada vez más cerca.



No en vano, la actriz publicó el año pasado ‘Back to me’, una canción en la cual hace alusión a la importancia de olvidar el pasado y vivir el presente.

