Los actores de Hollywood mejor pagados en 2019, según 'Variety'

Sony Pictures

El octavo y el noveno puesto del listado aparecen en una misma producción cinematográfica. 'Once Upon a Time in Hollywood' es una película protagonizada por Brad Pitt (octavo de la lista) y Leonardo DiCaprio (noveno). La película se estrenará este 15 de agosto en salas colombianas y a los dos aclamados actores les dejó ganancias de 10 millones de dólares.