Así se ven hoy estas estrellas de los programas de MTV del 2000

En 2003 MTV lanzó un programa de televisión que fue presentado por Ashton Kutcher. Este consistía principalmente en la idea de seguir la vida de los famosos y personajes de la farándula a través de cámaras ocultas, exponiéndolos a situaciones ridículas. Hasta el 2007 Kutcher hizo parte de este programa.



Sin embargo, y a pesar de que se pensaba que la serie no continuaría, MTV anunció recientemente una nueva temporada con Chance The Rapper como presentador.



Kutcher es uno de los actores de Hollywood que no necesita mayor presentación. Ha participado en diversas películas de comedia como 'Hey, amigo ¿Dónde está mi auto?' y de otros géneros más intensos como 'El efecto mariposa'.