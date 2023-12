Actores de la novela de ‘Rigo’ tuvieron un ‘romance’ en otra producción: ¿quiénes son?

La novela de la vida de Rigoberto Urán es todo un éxito, pues los televidentes han podido ver toda la trayectoria de su carrera como ciclista y todas las dificultades que tuvo que enfrentar. Asimismo, han sido testigos de su historia de amor con Michelle Durango.



Esto ha hecho que varias personas se interesen por los personajes y los actores de la bioserie. Recientemente, Stephania Duque, quien interpreta a Adriana, fue entrevistada por un medio nacional y reveló la coincidencia que ha tenido con un actor, que también está en 'Rigo, pues en diferentes producciones han interpretado una "historia de amor".

En los micrófonos de '¿Cómo amaneció Bogotá? de 'Tropicana', la actriz habló sobre su vida personal, su carrera profesional y de otros proyectos que tienen a futuro. Sin embargo, los locutores le preguntaron por su compañero Juan Pablo Urrego, quien interpreta a 'Rigo', ya que en dos producciones diferentes sus personajes han terminado enamorados.



“Sí, pues fue muy raro y yo creo que una casualidad en este caso, porque preciso también fue en ‘Sin Senos no hay paraíso’. Este personaje que se llamaba Mariana estaba súper detrás de ese personaje que era ‘Nachi’”, comentó.



Asimismo, reveló que sus personajes siempre intentan ganarse el corazón de Juan Pablo, sin embargo, en 'Sin Senos' este lo hacía de otra forma.

“Era terrible, ella, si era mala, lo drogaba para acercarse a él. En cambio, Adriana se acerca de una manera más cordial. Aunque aún no han visto nada, Adriana realmente se gana ese lugar, pues hace muchas cosas por Rigo y realmente lo apoya en su carrera y lo quiere de verdad”, contó.



Además, finalizó diciendo: “Digamos que Mariana, si era más como por capricho, era muy diferente. Pero sí es raro encontrarme en una situación muy similar”.



¿Su papel de Adriana Mora existió en la vida real?

Durante su entrevista, los locutores de 'Tropicana' le preguntaron si su personaje de Adriana Mora en la novela de 'Rigo' existió en la realidad. A lo que ella respondió:



“Sí, pero digamos que es una representación no tan exacta. Y no puedo decir realmente quién es en este momento, porque estaría revelando un poco como termina la historia (…) Si te digo quién es y qué es lo que llega a ser en la vida de Rigo, yo creo que estaría contando todo”, comentó la actriz.



Aunque no pudo dar muchos detalles, sí dijo algunas características de esta mujer. "Es una mujer muy cercana a la vida de Rigo. Vivió eternamente enamorada de él. Entonces, claro que hace parte de su vida, de su trayectoria como ciclista, desde antes de que él fuera famoso”, concluyó.

