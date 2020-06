Actores de Hollywood que terminaron odiando su papel más célebre

Archivo particular / Instagram @ShaileneWoodley

Shailene Woodley

​

La actriz, que ha sido protagonista de varias reconocidas películas, como ‘Divergente’ y ‘Bajo la misma estrella’, inició su carrera en el programa estadounidense ‘The secret life of the american teenager’. Fue parte del elenco durante 6 años.



En abril de 2020, Wdoodley habló para la revista estadounidense ‘Bustle’ y confesó el calvario que vivió mientras grababa el programa que la dio a conocer.



“Hubo muchas cosas que se escribieron en los guiones con las que no solo yo, sino gran parte del elenco, no estábamos de acuerdo. Sin embargo, legalmente, estaba atrapada allí. Hasta el día de hoy es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer”, confesó la actriz.