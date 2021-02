Estrellas de cine que pasaron de la gloria al olvido

Hay películas o series que marcaron la memoria de muchos fanáticos. Algunos de los actores principales que se encargaban de interpretar a personajes queridos por la audiencia continuaron con sus carreras, otros, por el contrario, no volvieron a aparecer con regularidad en las pantallas.



Acá le mostramos cuáles fueron los actores que han sido olvidados con el tiempo, tanto por los fans como por los grandes productores del medio.



Lindsay Lohan

El último filme en el que apareció fue ‘Among the shadows’ estrenado en 2019. Foto: Instagram: lindsaylohan

Lohan tuvo un momento de fama que la llevó a la cima del estrellato: El primer protagónico y con el cual sería mundialmente reconocida, en la película ‘Juego de gemelas’, estrenada en el año 1998 cuando tenía 11 años. Ganó un Young Artist Awards a la mejor interpretación en una película, así como un contrato de tres películas más con Disney.



De ahí en adelante su carrera fue en ascenso. En el año 2003 protagonizó ‘Un viernes de locos’ junto a Jamie Lee Curtis. En 2004 filmó dos grandes películas ‘Confesiones de una típica adolescente’ y ‘Chicas pesadas’.



Solo con estas películas, Lohan ganó cuatro premios en los Teen Choice Awards 2004, incluyendo Estrella revelación de cine. ‘Mean Girls’ también le dio dos premios en los MTV Movie Awards 2005, a Mejor interpretación femenina y Mejor equipo en pantalla junto con varios miembros del reparto.



Para el año 2007 la actriz comenzó a protagonizar varias polémicas por las que aún se le reconoce. En el 2008 fue demandada por robar un abrigo de 11 mil dólares, y también se le acusó de un robo durante una sesión fotográfica en el 2009.



Protagonizó otros escándalos, derivados del abuso del alcohol y las drogas, y también sus constantes problemas legales. Aunque la actriz continuó apareciendo en películas y series, ya no tiene el mismo reconocimiento que antes.



El último filme en el que apareció fue ‘Among the shadows’ estrenado en 2019. Las críticas en el portal de IMDb son negativas. No hay comentarios que apoyen la producción y demuestran la poca acogida que tuvo la película entre los espectadores.



Steven Seagal

En 1995, realizó la secuela de su mayor éxito, 'Alerta máxima 2'. Foto: Instagram: @seagalofficial

En 1990, protagonizó la película de acción ‘Marked for Death’, dirigida por Dwight H. Little, en el papel de John Hatcher.



En 1995, realizó la secuela de su mayor éxito, 'Alerta máxima 2', la cual fue, según el medio ‘ABC’, la película más taquillera de Steven Seagal, pues recaudó mundialmente alrededor de 156 millones de dólares.



Después de eso sus apariciones en pantalla fueron escaseando. Actualmente se dedica a hacer cameos o papeles de poco reconocimiento en algunas películas, la más reciente fue ‘Beyond the law’, estrenada en 2019.



Halle Berry

Recientemente ha sido criticada por sus actuaciones y los papeles que ha protagonizado. Foto: Instagram: @halleberry

Su carrera fue muy reconocida, participó en en la comedia romántica ‘Boomerang’ en el año 1992, junto a Eddie Murphy. Luego apareció en la comedia familiar del año 1994 ‘The Flintstones’, luego hizo parte de la comedia con drama político ‘Bulworth’ de 1998.



Apareció en la película para televisión ‘Presenting Dorothy Dandridge’ en 1999, con la que ganó el Premio Primetime Emmy y el Premio Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Miniserie o Película.



Y también interpretó a ‘Storm’ en la adaptación cinematográfica de la serie de cómics X-Men, lanzada en el 2000.



Es reconocida por ganar un Premio Oscar como Mejor actriz en el 2001, con la película ‘Monster' s ball’.



Su carrera artística ha tenido algunos altibajos en términos de la calidad de sus actuaciones. La revista ‘Variety’ afirmó que: "Se debe decir que Berry ha dado algunos de los mejores y las peores actuaciones del último cuarto de siglo, pero esta es quizás la única que oscila en ambos extremos en la misma película", refiriéndose al drama de la directora Deniz Gamze Ergüven, ‘Kings', estrenado en 2017.



La última película en la que actuó Berry, ‘John Wick 3: Parabellum’, fue lanzada en 2019.



Macaulay Culkin

En su carrera ha participado esporádicamente en cameos de programas y películas poco conocidas. Foto: AFP

Su salto a la fama a nivel mundial fue con su papel principal como Kevin McCallister en la exitosa película ‘Mi pobre angelito’, de 1990, y su secuela del año 2002. Por este filme, fue nominado al Premio Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical.



Conforme fue creciendo fue vinculado a varios escándalos, los cuales afectaron su carrera. En 2004 fue arrestado por delitos menores de posesión de drogas.



Ha participado esporádicamente en cameos de programas y películas poco conocidas. Su filme más reciente fue ‘Changeland’, estrenado en junio del 2019.



En febrero de 2020, el cocreador de American Horror Story, Ryan Murphy, anunció que Culkin sería parte del reparto de la décima temporada de la serie.



Edward Furlong

Hizo una pausa a su carrera entre el 2006 hasta el 2010 cuando debutó en la serie ‘CSI:NY’. Foto: Instagram: @edwardfurlongofficial

Fue conocido por haber protagonizado ‘Terminator 2: El juicio final’ y la película ‘American History X’ en 1998.



Participó en más películas independientes como ‘Brainscan’ y ‘Pet Sematary Two’. También compartió pantalla con grandes actores como Meryl Streep y Liam Neeson en ‘Antes y después’, Tim Roth en ‘Cuestión de sangre’ y Jeff Bridges en ‘American Heart’.



Hizo una pausa a su carrera desde el 2006 hasta el 2010, cuando debutó en la serie ‘CSI:NY’.



El anuncio más reciente sobre su participación en una película se dio en la Comic Con de San Diego de 2019, James Cameron confirmó que el actor volvió a interpretar a John Connor en la película ‘Terminador, Dark Fate’ lanzada ese año. Desde entonces no se ha conocido de otra aparición en cine o televisión.



Cary Elwes

Siguió participando en películas pero de manera muy esporádica. Foto: Instagram: @careyelwes

Su primer papel protagónico se dio con la película’ Lady Jane’, de 1986. El rol más reconocido que interpretó fue en la película ‘The Princess Bride’ en 1987. En 1992 coprotagonizó junto a Gary Oldman, Keanu Reeves y Winona Ryder la premiada ‘Drácula, de Bram Stoker'.



En 2012 debutó como director con la película ‘Elvis & Nixon’, con un guión escrito por él y basado en un encuentro real entre el Elvis Presley y el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon.



Siguió participando en películas pero de manera muy esporádica. Sus más recientes actuaciones se dieron en el año 2019 en la serie de Netflix ‘Stranger Things’ y en la película independiente ‘Burning at both ends’ del año 2020.



