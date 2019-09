Así se ‘arruinaron’ las vidas de algunos actores de 'Harry Potter'

‘Harry Potter’ y sus 7 películas, basadas en 6 libros de la escritora J.K. Rowling, marcaron un hito en la historia del cine con sus millonarios recaudados y su amplia fanaticada.



La saga, que se vivió y se vio en la gran pantalla entre el 2001 y el 2011, puso a muchos niños, jóvenes y hasta adultos a soñar con un mundo fantástico, lleno de criaturas increíbles y mucha magia.

Pero mientras millones de personas alrededor del mundo disfrutaban con cada una de las entregas, y hoy en día añoran las películas, los actores y actrices que encarnaron a los personajes pasaban por momentos difíciles y, en la actualidad, no pasan por sus mejores momentos artísticos.

Emma Watson es quien ha tenido una carrera en el cine mucho más fuerte que sus compañeros de la saga. Foto: Reuters

Los casos

En general, quienes aparecieron en la saga no han tenido mayor notoriedad después de eso. Algunos han desaparecido de la gran pantalla y otros han figurado muy poco. Solo Emma Watson, la recordada Hermione Granger, ha tenido una carrera medianamente estable.



Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter, tenía un futuro promisorio en el cine, pero en los últimos 8 años no ha tenido mayor reconocimiento, y eso que ha aparecido en 11 películas, como ‘La dama de negro’, ‘Nada es lo que parece 2’, ‘Imperium’ y ‘¿Solo amigos?’, entre otras.



El actor también le confesó al programa ‘Off Camera with Sam Jones’ que, durante las grabaciones, se volvió adicto al alcohol, pues era su escape a tanta atención recibida. Hoy en día, es un tema superado.

A sus 17 años y en la cúspide de la fama gracias a su papel protagónico en la saga de Harry Potter, Daniel Radcliffe compró un colchón hecho con pelo de caballo, valuado en 17 mil dólares. Foto: Justin Lane / EFE

Otro caso es el de Tom Felton, quien le dio vida a Draco Malfoy. Desde el 2011, El británico ha tenido papeles pequeños en producciones sin trascendencia.



Según el diario El Universal, de México (GDA), Felton tuvo que lidiar con las restricciones que la saga le imponía a su vida y, aseguró él mismo, “la franquicia y la fama le pusieron precio a mi infancia”.

Rupert Grint fue otro que representó a un personaje principal y desapareció. Encarnaba al mejor amigo de Harry, Ron Weasley, pero después no ha tenido papeles destacados. “Aparecer en la saga la arruinó para mí”, dijo el actor, en declaraciones recogidas por el medio mexicano.

La figuración de Grint también ha sido poca en la pantalla grande y chica. Foto: 123rf

La actriz Afshan Azad, quien interpretó a Padma Patil, también tuvo un mal momento tras la finalización de las cintas. Sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su familia y su hermano fue condenado a prisión por golpearla, dijo El Universal.

Jessie Cave fue Lavender Brown, una novia que tuvo Ron. En su momento, dijo que la saga “no había hecho nada por su carrera”. Y el pasado mes de agosto, padeció la muerte de su hermano, quien falleció electrocutado.

Finalmente, la madre de Devon Murray, quien fue el encargado de representar al personaje de Seamus Finnigan, contó al Daily Mail en el 2016 que su hijo gastó todo su dinero en mujeres, alcohol y carros.

EL TIEMPO