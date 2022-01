Así lucen los actores de 'Café, con aroma de mujer', 25 años después

YouTube: Alejandro Zuñiga telenovelas/ Instagram: @depordiossilvia

Silvia de Dios inició en la pantalla de los colombianos en el año 1988. Otras de sus producciones han sido 'Narcos' y 'El chapo'.



En 'Café' fue 'Lucrecia', la ambiciosa esposa de 'Iván Vallejo'.



No ha participado en producciones desde el año 2018, cuando actuó en 'Nadie me quita lo bailao' y 'Garzón'. Actualmente, por medio de sus redes sociales, se muestra como una mujer con hábitos saludables.



“Antes la comida era muy natural, no sobrecargábamos la tierra y los nutrientes que tenía cada alimento eran los necesarios”, afirmó la actriz en una entrevista que le concedió a a la emisora 'Caracol Radio'.