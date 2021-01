Las personas tras ‘Bananas en Pijama’, ‘Barney’ o ‘Aurelio Cheveroni’

Son muchos los personajes que marcaron la infancia de las personas nacidas en los años 90. Hay caricaturas, como ‘Dragon ball’ o ‘Hey, Arnold’, que siguen en el imaginario colectivo de los jóvenes adultos.



También están series icónicas como ‘Lizzie McGuire’ y ‘Malcolm in the middle’, que son recordadas por hacer parte de la adolescencia de muchos.

Y por supuesto están los programas que hicieron parte de la infancia. En el caso de los hijos de los 90: ‘Bananas en Pijamas’ y ‘Barney’, además del icónico programa ‘Club 10’, el cual acompañaba los fines de semana de los colombianos y era protagonizado por el lobo ‘Aurelio Cheveroni’.



¿Nunca tuvo curiosidad por saber quiénes eran los actores detrás de esos personajes? Aquí le contamos quienes fueron y qué hacen en la actualidad.

Nicholas Opolski y Ken Radley

‘Bananas en pijamas’ fue un programa australiano que cautivó a los niños de principios de los años 90. Se transmitió desde 1992 hasta 2001.



Los protagonistas eran conocidos como B1 y B2, en inglés. Sin embargo, el doblaje latinoamericano fue simplemente magnífico: Bananín y Bananón.



El programa narraba la historia de esta pareja de frutas que, junto con los personajes secundarios, resolvían problemas por medio de la amistad y el respeto. Claramente, intentaban dar un buen mensaje para los niños.

El programa de origen australiano estaba dirigido al publico infantil. Foto: 'ABC'

De acuerdo con el medio ‘Daily Mail’, desde la última emisión del show, Nicholas Opolski (Bananín) y Ken Radley (Bananón) siguieron dedicándose a la actuación, aunque solo en papeles discretos.



Ken apareció en los dramas australianos ‘Blue Heelers’, ‘Home And Away’, ‘Underbelly’ y ‘City Homicide’. Nicholas, entretanto, participó en la telenovela australiana ‘Neighbors’.

En una entrevista con el diario británico ‘The Sunday Telegraph’, Nicholas aseguró que lograron una gran amistad durante la grabación del programa.



Además, la dificultad de entenderse a causa de la complejidad de los trajes que utilizaban, les dio un ‘superpoder’: “tuvimos que aprendernos las líneas a la perfección, porque una vez que estabas en el disfraz no podías ver”.

David Joyner

‘Barney’ fue un programa de televisión infantil que también se trasmitió por primera vez en 1992. La historia giraba alrededor de las aventuras de un mágico dinosaurio y sus amigos, quienes, con cada episodio, dejaban importantes enseñanzas sobre la familia y la amistad.



Celebridades como Selena Gómez, Demi Lovato, Debby Ryan y Madison Pettis, artistas que aún en la actualidad siguen vigentes, hicieron parte del elenco.

Bob West (izquierda) junto a David Joyner (derecha). Foto: Instagram

El encargado de dar vida al icónico personaje fue David Joyner, quien se había graduado de ingeniería electrónica y había trabajado durante 6 años en una compañía de análisis de software.



En una entrevista para ‘Business Insider’, el actor contó que uno de sus grandes sueños de vida, desde que tenía 9 años, era salir en televisión.



A pesar de eso, personificar a Barney no fue una tarea sencilla. El traje que debía utilizar no tenía mucha ventilación, por lo que la temperatura en su interior era, cuanto menos, incómoda.



También era difícil ver con el disfraz puesto, además, las grandes patas, codos y brazos obstaculizaban el movimiento. Fue tanta la incomodidad que Joyner hacía sesiones de meditación para calmar el malestar.

Esta incursión en el mundo de la espiritualidad es su vida en la actualidad.



Tiene su propio espacio llamado ‘Tantra Harmony’, en el que ofrece rituales espirituales, terapia sexual, balance de chakras y masajes tántricos solo para mujeres, con el fin de “reactivar la verdadera diosa espiritual” que hay en ellas, según se lee en la página oficial de Joyner.

Fernando Rojas

‘Club 10’ fue uno de los programas más exitosos de la franja infantil, creado por ‘Caracol Televisión’, en 1998. La historia giraba en torno a la familia Cheveroni, que estaba compuesta por gente normal y peluches que tenían vida. Entre ellos estaban Dinodoro, Mary Moon y, por supuesto, Aurelio.

En el último capítulo de 'Club 10', los personajes Mary Moon, Dinodoro y Aurelio Cheveroni se despidieron con un conmovedor mensaje. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Fernando Rojas dio vida a Aurelio Cheveroni, el lobo protagonista del show. Trabajó con ‘Caracol’ desde el inicio del programa hasta 2012, cuando hubo un choque entre él y la productora.



Rojas aseveró en ese momento, en una entrevista con EL TIEMPO, que tenía un contrato de prestación de servicios, por lo que, expuso, llevaba cinco años con el mismo sueldo. Así que decidió exigir un aumento. Los productores no solo le negaron la petición, pues también lo despidieron.



“Me llamaron del canal para que fuera a firmar algo. Cuando llegué me entregaron una carta que no entendí. Decía que prescindían de mis servicios y que hacían efectiva la cláusula que consiste en terminar el contrato unilateralmente”, señaló el actor.

Rojas se contactó con un grupo de abogados e inició un pleito con el canal por el tipo de contrato que tenía. Según él, debía trabajar exclusivamente con el canal, pero no era remunerado en concordancia con ese compromiso.



“Aclaro que amaba lo que hacía. Aunque, el programa había pasado por varias evoluciones y esta última no era precisamente la mejor. Esa crisis me llevó a pedir el ajuste de sueldo. Me jugué el todo por el todo porque el programa se desfiguró”, concluyó el actor.

Ante las acusaciones de Rojas, ‘Caracol’ respondió en su momento: “Caracol TV respeta las posiciones e instancias judiciales y se abstiene de pronunciarse sobre asuntos de contratación del personal que tiene a cargo”.

