Actores de ‘Arelys Henao 2’ fueron víctimas de robo en Bogotá: ¿Qué fue lo que pasó?

La inseguridad en Bogotá cada vez se hace más evidente y ya nadie se encuentra a salvo de ser robado en la calle, así sea un famoso. En las últimas horas, los actores Mateo Osto y Brandon Figueredo, quienes le dan vida a los hijos de Arelys Henao en la segunda temporada de su novela, revelaron que fueron víctimas de un robo en la capital.

A través de sus historias de Instagram, Mateo Osto reveló que él y su compañero Brandon Figueredo fueron víctimas de la inseguridad de la capital, pues al parecer les quitaron todos las pertenencias que tenían, incluyendo, sus teléfonos celulares.



“Me acaban de robar a mí y ya @brand.figueredo (…) Por favor no respondan llamadas ni mensajes. Están pidiendo plata”, señaló el actor.



Los artistas no dieron muchos detalles de la situación, sin embargo, este mensaje fue suficiente para que sus seguidores se preocuparan y esperan que a ellos no les haya pasado nada.

¿Por qué cambiaron a Mariana Gómez por Verónica Orozco en la segunda temporada?

‘Arelys Henao, aún queda mucho por cantar’ es la segunda parte de la novela biográfica de la cantante popular. En esta ocasión se podrá ver a la artista mucho más madura y atravesando varios obstáculos que la obligarán a renacer y a reinventarse.



Verónica Orozco es la encargada darle vida a la cantante en esta segunda temporada, por lo que varios de los televidentes se preguntaron que pasó con Mariana Gómez, quien fue la actriz protagónica en la primera temporada



Para responder a este interrogante, Manuel Peñaloza, el productor ejecutivo de la serie, le comentó al medio ‘El Espectador’ que “la actriz que interpretó a Arelys en la primera temporada (Mariana Gómez) tenía compromisos y no podía estar en la segunda parte”. Además, cambiaron de actriz por qué la edad de Gómez “no coincidía con la del personaje” en esta nueva etapa.

