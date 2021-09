Siete galanes de la televisión colombiana que se han declarado gays

Existen celebridades que se han caracterizado por tener un papel protagónico bajo el ideal de ‘hombre tradicional’ o por pasar por el mundo del entretenimiento con bajo perfil.



Varios de ellos, justamente, dejaron atónitos a sus seguidores y a los periodistas de la ‘crónica rosa’ luego de aclarar su orientación sexual y confesar su homosexualidad.



Le contamos quiénes han sido los ‘galanes’ de la farándula que se han declarado pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.



Roberto Manrique

El actor fue tendencia en las redes sociales después de publicar, el pasado 29 de agosto, un video por medio de su cuenta de Instagram mencionando su orientación sexual.



Si bien su círculo laboral y familiar ya conocían que era gay, mencionó que le había parecido irrelevante volverlo público.



En el video, que dura casi nueve minutos, Manrique aseguró que es homosexual, pero que le parecía irrelevante decirlo porque “hay aspectos mas importantes” de él como persona.

El actor participó en ‘Sin senos Si Hay Paraiso’ y ‘La Viuda Negra’.



Entre tanto, el actor manifestó en el vídeo que lleva siete años de relación con su actual novio, sin embargo, no se conoce la identidad del mismo. Se especula que pueda ser el empresario Oliver Ranft.

Juan Pablo Espinosa

Espinosa protagonizó telenovelas de gran audiencia a nivel nacional. Se le puede recordar en producciones como ‘El Secretario’, haciendo el papel de Emilio Romero, y ‘A Corazón Abierto’, en la cual encarnó al doctor Augusto Maza, actuación que lo posicionó como uno de los galanes de la televisión nacional.

“A los 18 años viajé a la ciudad de Boston (EE. UU.) a estudiar mi carrera como actor y desde Boston llamé a mis papás, y fue la primera vez que les dije: ‘Soy gay’. Fue el silencio más grande del planeta, pero cuando lo dije me quité un gran peso de encima”, mencionó a ‘La Red’.



Hace más de un año que el actor presume la relación con su novio, quien hasta el momento se conoce por su perfil de Instagram @daveytatts. Viven en los Ángeles, Estados Unidos, ciudad en la que se les vio pasando la cuarentena.

Carlos Giraldo

Carlos tuvo una hija, a los 14 años, con su novia. Sin embargo, asegura que desde muy pequeño se sentía atraído por los hombres.



En una entrevista para el programa ‘El Nuevo Día’, el presentador confesó que por cosas de la vida terminó siendo padre a los 14 años, pues a esa edad estaba explorando la sexualidad.



De igual forma Giraldo, uno de los rostros principales del programa ‘La Red’, se declaró homosexual mucho tiempo atrás.

Javier Ramírez

Este actor e ‘influencer’ saltó a la escena pública por haber hecho parte de la mítica producción ‘Padres e Hijos’, en la que tuvo el papel de ‘Camilito’.



A raíz del inicio de su carrera como ‘influencer’ se dio a conocer su orientación sexual. En una entrevista para el programa ‘La Red’, Ramírez declaró el apoyo que le dio su madre cuando decidió contarle al mundo sobre sus inclinaciones.

“Afortunadamente siempre tuve mucho apoyo, sobre todo de mi mamá y ella siempre me hizo sentir bien con mi sexualidad. No permitamos que nadie, absolutamente nadie, pase por encima de nosotros, por la razón que sea. Está bien ser diferente”, narró el actor.



Fue novio de Juan Pablo Jaramillo, otro 'influencer' muy conocido en redes sociales, pues tiene 5.3 millones de seguidores.



En la actualidad no se le conoce una pareja sentimental al actor.

Santiago Reyes

‘Frito’, como es conocido por su papel protagónico en ‘El Man es German’, y por ser el ‘agente Alexander’ en ‘Comando Élite’, es una de las celebridades de la televisión colombiana que más causó asombró a sus seguidores cuando se supo de su orientación sexual.



“Yo creo que ellos sabían perfectamente quién era yo. Me quedó grabada la respuesta de mi papá, me pareció divino. Estábamos en la cocina y le dije que teníamos que hablar. Estábamos cocinando algo y le dije: ‘Mira, es que soy gay’ y me respondió ‘¿y qué?’. Me pareció fantástico”, dijo en el programa ‘La Red’.

Hasta el momento se conoció que Reyes se separó de su antigua pareja, Andrés Libreros, con quien estaba casado.



Según versiones del mismo actor, Libreros le terminó porque "quería estar solo".



Actualmente se supo que estaba con un productor de cine que conoció en Los Ángeles, sin embargo, no se conoce su identidad.

Guillermo Vives

Es un actor, chef y empresario reconocido por protagonizar papeles en la industria de la televisión como 'Los Ibañez' y 'Café con Aroma de Mujer', una de las producciones más vistas y recordadas en la historia televisiva del país.



También es reconocido por su restaurante bar 'Gaira Café', en Bogotá, el cual inició sus actividades en 1998.

“Yo creo que el sueño de toda persona que lucha por los derechos homosexuales es llegar a ese momento en la vida que no se tenga que calificar a una persona por su vida sexual”, dijo en una entrevista para 'RCN'.



En la actualidad está casado con el chef, empresario y actor José Leonardo Maya.

Andrés Simón

El recordado actor de ‘Play Zone’ reveló su orientación sexual en 2020 por medio de un video publicado en sus redes sociales. En este metraje mencionaba sus perspectivas frente al amor y aclaró que le gustan tanto los hombres como las mujeres.



“Siempre he sentido mucha más atracción por los hombres, aunque también he tenido relaciones con mujeres, las he amado, disfrutado, sin duda las volvería a tener”, aclaró el presentador.

Además, puntualizó que “sentía la necesidad de ser libre públicamente”.



Hoy es una de las personalidades del mundo de la farándula que ha hecho públicamente que sostiene una relación 'poliamorosa' con Jefferson Tovar y Christian Castiblanco.

