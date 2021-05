Zack Efron reapareció y despejó dudas sobre su rostro

El reconocido actor Zac Efron ha compartido nuevas fotografías en su perfil de Instagram.

Para algunos, ha despejado dudas sobre cambios que se habría realizado con algún procedimiento estético en su rostro.



Zac Efron es considerado por muchos como uno de los hombres más apuestos del mundo. Aparte de ser uno de los más cotizados en Hollywood, el actor, de 33 años, tiene una inmensa fanaticada que lo acompaña desde su éxito mundial en ’High School Musical’, producción de ‘Disney Channel’.



Sin embargo, fue tendencia hace un mes en redes sociales debido a una fotografía en la que aparece tras, supuestamente, someterse a algunos retoques y rellenos con bótox en su rostro.

Obvio esta foto de Zac Efron no es real, verdad? pic.twitter.com/NoOlfWawpm — Juan Camilo A. (@camilin_av) April 23, 2021

Miles de internautas se preguntaron qué fue lo que pasó y por qué lo hizo, ya que según ellos, el estadounidense no tenía ningún defecto y era completamente innecesario que se sometiera a modificaciones estéticas.



En la imagen, que circuló masivamente en redes, se ve a Zac con los pómulos evidentemente más pronunciados, con labios más carnosos, con sus ojos hundidos y, en general, su rostro un tanto inflamado.



La fotografía fue extraída de un video en el que participó para ‘Earth Day! The Musical’, en el contexto del Día de la Tierra, el pasado 22 de abril. En el video, en el que participaron diversas personalidades del entretenimiento, se le vio a Efron con cambios en su rostro.



(Véalo aquí abajo desde el minuto 1:48)

Recientemente ha publicado nuevas fotografías en los que se le ve, según muchos de sus seguidores, como antes de la controversia.

Entre estas, posa en una instalación del Mona (Museum of Old and New Art), en Hobart, Tasmania. Reportes de prensa señalan que la visita hace parte de su trabajo para una nueva serie en Netflix, llamada ‘Down to Earth’.



