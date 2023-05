El actor Victor Hugo Cabrera es recordado por su papel en la novela 'Hasta que la plata nos separe'. Tras 10 años de ausencia en la pantalla, Cabrera regresó con un papel protagónico en la película 'El gran bingo'.



Tras regresar a las pantallas, una mujer denunció que el actor le había robado algunas de sus pertenencias en una discoteca.



(Siga leyendo: El actor Víctor Hugo Cabrera denunció que lo iban a apuñalar con destornillador).

La denuncia fue dada a conocer por el programa 'La Red', allí Lorena Rovira, la presunta víctima de hurto, contó.



Según su relato, Cabrera y ella se conocieron mediante una amiga de los dos, ellos salieron un fin de semana a una discoteca y a un concierto donde se habrían presentado los hechos.



(Siga leyendo: ¿Cuánto ganan los actores de ‘Rápidos y Furiosos 10’?).

“Cuando me voy a ir del sitio (de la discoteca), mis pertenencias no estaban: mi bolso, mi dinero, mis tarjetas. Él me apoyó muchísimo, estuvo pendiente que estuviera bien, pero en realidad era él el ladrón”, aseguró la mujer en ‘La Red’.



Incluso, la mujer asegura que esto lo descubrió mediante las cámaras de seguridad del lugar. "Él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta”.



(Además: La nueva serie de Belinda 'Diamante Rojo' se podría estrenar en Netflix).

La mujer aseguró que primero entabló un diálogo con el actor para que este le regresara sus pertenencias, pero ante la negativa decidió denunciarlo ante la Fiscalía. Hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de Víctor Hugo Cabrera.

Más noticias:

Christian Nodal y Cazzu bailaron juntos en la tarima de su concierto

Tras comprometerse en concierto de Coldplay, fan se encontró a Chris Martin en la playa

Mamá le reclama a su hijo por llevar a su novia a comer y a ella no