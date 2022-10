El actor Renan Pacheco ha debido afrontar una ola de comentarios por compartir en redes sociales una cita fallida.



El joven nació en Brasil, se ha formado en Francia y últimamente está en Estados Unidos como parte de sus compromisos laborales. Entre sus producciones, se destacan las series ‘Falcó’, ‘Cobalto’, ‘Secretitos entre vecinos’, ‘Vamos, en un beso’ y el cortometraje ‘Partons dans un baiser’.

Tuve mi primera cita con una estadounidense. Y fue un desastre FACEBOOK

TWITTER

Una vez en suelo americano, quiso tomar en tono de burla la sorpresa que se llevó al salir a cenar. Por eso no dudó en hacerles saber a sus más de 600 mil seguidores de Instagram y, 1,5 millones de seguidores en TikTok las llamadas ‘red flags’ -líneas rojas que alertan cuando se está conociendo a alguien-.



“Tuve mi primera cita con una estadounidense. Y fue un desastre”, dijo en un video mientras recorría las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. “Fue un absoluto desastre”, insistió con un particular acento mezclando el francés e inglés.

(Siga leyendo: Pareja se compromete en carrera de Fórmula 1, en GP de México, y genera polémica).

En primer lugar, dijo, no le gustó para nada cómo ella se presentó: “Su nombre es Kimberly. No es mi nombre favorito, pero está bien. Es linda”.



Tan pronto se sentaron en la mesa y revisaron la carta del restaurante, su cita le reveló que no podía ordenar ningún alimento que tuviera gluten. “¿No comes gluten? ¿Cómo no puedes comer gluten? El gluten es mi vida”, le cuestionó absorto, ya que varios alimentos de Francia lo contienen, por ejemplo, el popular croissant.

“Me estaba confundiendo, no lo voy a mentir. Miré a la izquierda, miré a la derecha. Estaba un poco confundido en ese restaurante”, contó.



Ante el impedimento por comer sus platos favoritos, pensó que una copa de vino sería ideal. “Y ella me dice que no toma alcohol. No, no, no, no”, enfatizó el artista, quien no logró comprender cómo una persona podía prescindir del vino en su vida.

“El alcohol es felicidad. Lo siento, pero me voy”, sentenció. Así que, sin más palabras, se levantó de su silla y se marchó. No hubo despedida, ni un ‘adiós’ o ‘hasta luego’. Dejó a su cita.



“No podía estar ahí. Lo siento. No puedo tener una relación sentimental con alguien que no come gluten o no toma vino. Lo siento, Kimberly”, expresó en el video popularizado en la plataforma TikTok que supera los 20 millones de reproducciones.

(Le recomendamos: Acusan a Shakira de colarse en una fiesta de Halloween con sus hijos, ¿qué pasó?).

“Totalmente de acuerdo, también me hubiera ido”, ¿por qué tienes que juzgar así?”, “y luego dice que es intolerante a la lactosa y que no come queso”, “me encantó tu acento”, son algunos de los mensajes que recibió en la red.



Como si no fuera poco lo sucedido, Pacheco también hizo un video para preguntarles a los estadounidenses qué problema tienen con las propinas. “Fui a un lugar de bebidas y el mesero me dijo: ‘Hola, ¿y la propina?’. Espera. Voy hasta allá, escojo mi bebida, espero por ella. Soy yo el que merezco la propina, no tú”, criticó.

Tal parece que su visita a Estados Unidos ha resultado, por ahora, en un choque cultural.

También puede leer:

- Actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’ se defiende tras críticas por acento colombiano.

- Padre de Luis Andrés Colmenares recordó la última conversación con su hijo.

- Carolina Sabino abrió su corazón y contó los duros momentos de su vida.

- Yina Calderón se mostró molesta por sufrir la cancelación de una red social.

Tendencias EL TIEMPO