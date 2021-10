Exfutbolista pasó de casi jugar la Premier a ser el actor porno mejor pago

Danny Mountain tenía un futuro prometedor en el fútbol inglés, incluso llegó a estar en las inferiores de Southampton, que actualmente está en la Premier League de Inglaterra. Pero su futuro como jugador profesional se vio estropeado por una lesión en la rodilla que lo obligó a estar fuera de las canchas. Actualmente es uno de los actores porno mejor pagados de Reino Unido.

Desde su niñez, el inglés estuvo involucrado con el fútbol en la reconocida academia Southampton, donde muchos futbolistas profesionales que lo vieron jugar reconocieron su talento y resaltaron que podría llegar a ser uno de los mejores.



Incluso, durante su paso por esa academia fue fichado por equipos como el Chelsea, West Ham y Tottenham. Sin embargo, siempre fue fiel a Southampton hasta su retiro del fútbol.



De hecho, por aquella época el fallecido Alan Ball, ganador de la copa del mundo, le hizo algunos cumplidos respecto a su gran habilidad para el deporte y el exitoso futuro que le esperaba si seguía entrenando.



(Leer más: Famoso actor de K-Drama es acusado de obligar a su novia a abortar).



"Él y Geoff Hurst nos estaban viendo entrenar cuando yo tenía 12 años y le dijo a mi papá 'cada diez o 15 años en este país tenemos un talento que sobresale del resto y creo que tu hijo puede ser ese talento'", relató Mountain a 'The Sun'.

(Siga leyendo: ¿Quiénes son los que más finales de Champions tienen?).



Sin embargo, su éxito no se dio en las canchas sino frente a las cámaras del cine para adultos.



Sus planes cambiaron a los 16 años, cuando jugaba con el Southampton y sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a dejar el campo de juego y buscar otras disciplinas en las que ocupar su tiempo, llegando incluso a trabajar en una carpintería.



Tiempo después, a sus 19 años, según ha mencionado en diversas entrevistas, entró al mundo de la pornografía gracias a su pareja sentimental de ese momento, a quien acompañó a hacer una audición para entrar en el cine de adultos, pues había un productor interesado en la joven.



Su exnovia rechazó el trabajo y fue él quien terminó incursionando en el mundo del porno. Desde entonces, ha sabido mantenerse en la industria y convertirse en toda una estrella.



Recientemente se convirtió en el actor pornográfico mejor pago de Gran Bretaña, con más de 600 películas grabadas que equivalen a más de un millón de libras esterlinas (más de 5 mil millones de pesos colombianos) de acuerdo con el medio inglés ‘Scorum’.



(Lea también: Video: guardia de seguridad saltó de la emoción tras gol de Messi).

A sus 37 años, el hombre se siente orgulloso de lo que ha conseguido hasta el momento, a pesar de que no fue algo con lo que soñara. De hecho, la estrella del cine para adultos destacó a ‘Daily Echo’ que la noticia de que tendría esta profesión tomó por sorpresa a sus padres, pero aún así lo apoyaron.



(Siga leyendo: ‘Me quieren ver en huesos’: joven arremete contra la industria del modelaje).



"Cuando era niño, soñaba con convertirme en un futbolista famoso. Desafortunadamente, nunca marcaré para Inglaterra, pero eso no me impidió tener éxito”, afirmó para el medio citado.

Más noticias:

Noticiero se disculpa por aparición de imágenes porno en plena transmisión

Nacho Vidal: 'Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil'

¿Cuánto dinero ganó Mia Khalifa haciendo contenido para adultos?

Este es el primer título que puede ganar James Rodríguez en Catar

Primera decisión del Newcastle, el equipo más rico del mundo

Tendencias EL TIEMPO