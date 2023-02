Luego de salir de prisión por delitos relacionados con drogas, Liam Ellis encontró un nuevo trabajo que le trajo reconocimiento y, más recientemente, momentos preocupantes: mientras filmaba una escena sexual, sufrió un aparatoso accidente en sus genitales.



Según contó el actor de contenido para adultos en diálogo con el diario ‘West Australian’, se encontraba en medio de una escena enérgica cuando, de repente, sintió que algo no andaba bien. Al principio no prestó mucha atención, pero luego vinieron los síntomas alarmantes: hinchazón y coloración negra en sus genitales alertaban que, en efecto, no gozaba de un buen estado de salud.

“Busqué un poco en Google y era bastante obvio que tenía algo llamado fractura de pene”, detalló el australiano en entrevista con el medio citado anteriormente.

Por la fractura en su aparato reproductor, Ellis tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, actualmente, se encuentra recuperándose del accidente. Tras el incidente sexual, tendrá que permanecer alejado de las cámaras y los flashes por, al menos, dos meses.

Fractura de pene, ¿es posible?

De acuerdo con Mayo Clinic, las fracturas en pene son posibles, pero no comunes. La razón se encuentra asociada a que, a diferencia de otras partes del cuerpo, el aparato reproductor masculino no posee huesos.



En el 30 y 50 por ciento de los casos, la fractura de pene se produce durante las relaciones sexuales, explica ‘BBC’. Los especialistas explican que este fenómeno ocurre cuando el pene se encuentra erecto, pues se hincha con la sangre y puede llegar a doblarse de repente, causando que se rompa el revestimiento exterior de una de las dos estructuras cilíndricas que conforman el cuerpo cavernoso.

“El traumatismo es causado, más a menudo, por las relaciones sexuales, como cuando el pene se desliza fuera de la vagina y se golpea accidentalmente contra la pelvis”, detalla la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.



Mariano Rosselló, urólogo y andrólogo, aclara para ‘BBC’ que, cuando el hombre escucha un chasquido proveniente de sus genitales, quiere decir que se ha roto la túnica albugínea. Además, señala que en los casos en los que la mujer yace arriba, su peso y control imposibilitan que el sujeto pueda reaccionar con rapidez ante una sensación o movimiento doloroso, por lo que ubicarse arriba o por detrás, podría reducir el riesgo de experimentar este tipo de fractura.

Aunque es raro, se puede producir una fractura de pene cuando ocurre un traumatismo en un pene erecto. Foto: iStock

Aunque la mayoría de fracturas en el pene se presentan durante los encuentros sexuales, la realidad es que también pueden darse por una masturbación agresiva o "taqaandan", una práctica cultural en la que la parte superior de un pene erecto se dobla con fuerza para relajar una erección.



Los síntomas, de acuerdo con Mayo Clinic, incluyen dolor de pene inmediato, pérdida rápida de la erección, chasquido, hinchazón en el cuerpo del pene y decoloración, debido al sangrado debajo de la piel.



“Entre los síntomas característicos figuran el sonido tipo chasquido justo en el momento de la fractura acompañado por un dolor intenso, seguido de hinchazón y deformidad del miembro así como la presencia de un hematoma interior y exterior", añade Rosselló.



Una fractura de pene no debe ser tomada a la ligera, requiere de atención médica urgente. Por lo general, la lesión se puede diagnosticar con un examen físico, pero es posible que se necesiten pruebas adicionales, como una ecografía. En algunos casos, se recomienda llevar a cabo una intervención quirúrgica, que fue exactamente lo que le pasó al actor australiano Liam Ellis.



De no recibir tratamiento, las complicaciones se podrían hacer presentes. Entre ellas figuran: deformidad permanente del pene, curvaturas con la erección, dolor con las relaciones sexuales y hasta cuadros de impotencia.

