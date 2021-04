El actor Omar Murillo denunció que fue víctima de racismo en un banco

El día de hoy, 7 de abril, Omar Murillo, conocido por sus interpretaciones en novelas como ‘Las detectivas y el Víctor' (2009), ‘El man es Germán’ (2010) y ‘La selección’ (2013), utilizó sus redes sociales para hacer público que acababa de ser víctima de un acto de racismo mientras hacía un trámite personal.

Según contó en un video de Instagram, una de las funcionarias del banco Davivienda llamó a un guardia y le indicó que le pidiera al actor que se quitara el sombrero.



El hecho le causó indignación, pues solo a él se le hizo el comentario. En el clip se ve que hay más personas con gorros y gafas dentro del lugar, y ninguno de ellos recibió un llamado de atención, según narra Murillo.



“Debemos terminarlo, así yo sea actor o no, para cualquier persona. Eso no se debe hacer, señorita. Me pareció un acto racista y discriminatorio”, menciona mientras enfoca a la funcionaria.



La mujer que habría tenido el mal comportamiento hacia él estuvo mirando todo el tiempo la pantalla de su computador y lo ignoró durante la grabación, al igual que el resto de personas que estaban en la entidad.



“La gente me está viendo y sabe que fue así”, comenta Murillo al describir la situación.



El actor terminó el video con una petición hacia ella: “Le pido no (más) discriminación, no solo para mí que soy una celebridad o actor en este país, sino para miles y miles de negros que sufren en Colombia”.



Así mismo, reflexionó sobre el mal que el racismo le hace al mundo y concluyó: “No nos mata el coronavirus, nos mata el racismo”.



