Expareja denuncia por maltrato a reconocido actor John Mario Rivera

John Mario Rivera es un reconocido actor colombiano de novelas como ‘Las detectives y el Víctor’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y ‘La selección’. Actualmente Rivera está en la palestra pública porque su expareja, Maria del Pilar Rojas lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato.

El caso se dio a conocer en 'La Red', programa de ‘Caracol televisión’, el pasado sábado 17 de octubre, cuando transmitieron el testimonio de la presunta víctima.



La mujer, que es bailarina de danza árabe y tiene una academia, acusó a Rivera de maltrato psicológico, económico y físico, además de abuso sexual. Su versión narra que Rivera, con quien tiene una hija pequeña, le fue infiel en varias ocasiones y los maltratos iniciaron cuando ella se dio cuenta de esa situación.

“No podía creer que el hombre del que me había enamorado se había transformado en un monstruo (...) En una ocasión, bajo efectos del alcohol, cogió una botella en medio de una discusión y quiso golpearme. Le dije que si era lo que quería hacer. Él como que reaccionó y bajó la botella”, aseguró.

“Me controlaba a la hora que iba a ir a la academia, no podía llegar de sorpresa, tenía que avisar. Cuando iba a salir, tenía que hacerlo con la empleada, porque si no era porque me iba a ver con alguien.”, decía, además, recalcando en el testimonio que su excompañero sentimental la engañó en múltiples ocasiones y aún así la celaba desmesuradamente.



Rojas también aseguró que todo este maltrato, que sucedió en Cali en 2019, constó de agresiones físicas como empujones e incluso contó que en alguna ocasión intentó asfixiarla.



Uno de los encuentros más violentos, según la bailarina, fue una ocasión en que ella cogió el teléfono del actor para reclamarle por una infidelidad. “Me persiguió por toda la academia detrás de su teléfono como si le hubiera quitado la vida. (...) Cuando le pasé el teléfono mandó la mano a pegarme y alcancé a esquivar, entonces él alcanzó a cabecear”, refirió.

La mujer sostuvo que Rivera le dijo a su hijo Nicolás (quien no es hijo de María del Pilar), que estaba presenciando toda la escena, que le pasara un cuchillo para “picar a esa vieja”.



“Luego, me decía: agradece que Nicolás está acá porque, si no, te lanzó por todas estas gradas. No le importaba que tuviera a la bebé cargada. ‘Te quiero ahogar en la piscina, te voy a tirar por el balcón, te voy a matar’ (decía Rivera). Yo pensaba: está loco”.

Aunque, según María del Pilar, el actor había prometido que no volvería a vulnerarla y había pedido disculpas y Nicolás y a ella por el altercado, a mediados de enero de este año se enteró de que Rojas se había encontrado fortuitamente con un hombre antes la pretendía, mientras llevaba a su hija al pediatra.



“El tipo se enfureció y ahí fue cuando bajó a un salón de la academia. Cuando empecé a caminar me cogió del cuello. Yo sentí que me moría, no podía creer que la amenaza que me había hecho (de asesinarla) realmente la estaba cumpliendo. Me soltó porque tenía las llaves en mi bolsillo y él quería las llaves. Entonces, a la fuerza abriendo la puerta otra vez me empujó.”, relató.



El hecho completo quedó grabado por las cámaras de seguridad y Rojas presentó este video ante la Fiscalía para denunciarlo por maltrato.

De acuerdo con su versión, no sabía que pudo haber sido abusada hasta que se presentó ante el ente acusador y le hicieron exámenes por parte de Medicina Legal.



“Me vieron con morados en los hombros, en el cuello. Les dije que eso es de otra cosa, de la parte sexual, que últimamente había sido muy brusco. Inmediatamente, me pasaron a Medicina Legal, me hicieron revisiones de todo y luego me sentaron en psicología y me dijeron que también había sido violada.”, testificó.

Finalmente inició el proceso legal, pero la pandemia obligó a la pareja a quedarse viviendo juntos (aunque adecuaron la casa para estar separados), lo que no detuvo las agresiones, contó Rojas. También, facilitó a 'La Red' un audio en el que se escucha a ambos artistas discutiendo acaloradamente.



La audiencia en la que la Fiscalía escucha a ambas partes se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre y el próximo 21 de diciembre se realizará otra.



Por ahora, Rivera no se ha pronunciado públicamente frente a las acusaciones de su expareja.



