Actor Jimmy Vásquez habla de la crisis de depresión y ansiedad que vivió

El reconocido actor colombiano Jimmy Vásquez contó en una entrevista lo difícil que fue para él la cuarentena en medio de la pandemia y se refirió a la depresión que tuvo que enfrentar en tiempos de covid-19.



El aislamiento preventivo, el cierre de la economía y tantas noticias malas desencadenaron en el artista estados de tristeza y ansiedad tan fuertes que tuvo que tomar sesiones con su terapeuta de cabecera.



(Le puede interesar: Polémica: actor culpa del terremoto en México a despenalización del aborto).

“Yo realmente me dejé ganar por la depresión y por la ansiedad, afortunadamente tengo terapeuta de cabecera en la casa y salimos ahí adelante”, afirmó Jimmy.



El actor relató que la depresión empezó a surgir luego de cuatro meses de cuarentena cuando notó que la situación era cada vez peor y que nadie, ni siquiera el Estado, ayudó a sus compañeros de profesión, quienes debían cerrar sus teatros por falta de dinero.



(Siga leyendo: La esposa de Vicente Fernández pide estar más cerca de él).



“Cuando ya pasaron tres meses, cuatro meses y yo ya sentí que esto nos estaba derrumbando, que el Estado nos abandonó y que yo empezaba a ver cómo los colegas tenían que entregar salas de teatros, como muchos de los colegas en el medio no tenían con qué comer con qué subsistir”, recordó el actor para el programa ‘Lo sé Todo’.

En el aislamiento, varias personas criticaron a los actores pues supuestamente tienen mucho dinero, pero Jimmy destacó que es una profesión como cualquier otra, en la cual si no se trabaja no hay sustento.



“Ganamos en promedio exactamente igual a otras profesiones pero la gente no entiende eso”, afirmó.

Pese a eso, lo que afectó al artista no fue la falta de dinero, sino otros sentimientos como el agobio y la desesperanza.



“La crisis iba más allá de lo económico. A nosotros por fortuna nunca nos faltó nada, limitados pero con todo lo necesario, pero más allá era el encierro, el agobio, la incertidumbre, la desesperanza en algún momento que fue lo que me cobijó por completo, lo que me arropó y no me dejaba salir de ahí”, explicó el actor.



(Lea también: Ellas son las famosas que habrían tenido algún romance con Daniel Arenas).



Por fortuna, el artista contó con el apoyo de su esposa: “Cambiamos los roles, Jimmy se encargó de los niños, muy al frente de la casa y yo con trabajo virtual todo el tiempo, eran jornadas muy largas de trabajo, él era el encargado de cuidarme físicamente, somos un equipo finalmente”, dijo la pareja del actor.

Jimmy Velásquez concluyó la entrevista diciendo que, a pesar de las cosas malas que vivió, sacó algo bueno de este tiempo de cuarentena.



“Me sirvió para saber qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante, que hay cosas que ya no quiero hacer, por ejemplo personajes que ya he hecho en el género del melodrama que es un género maravilloso pero ya no quiero hacer lo tradicional, que después de 27 años de carrera quiero hacer otras cosas”, dijo Jimmy.

Más noticias

Siete galanes de la televisión colombiana que se han declarado gays

¿Quiénes son las parejas de los actores de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Martín Karpan y su regreso a la televisión por partida doble

Vicente Fernández y sus recuerdos de Jorge Barón y Amparo Grisales

El antes y el después del elenco de ‘Pecados Capitales’

Tendencias EL TIEMPO