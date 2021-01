Elliot Page se divorció de su esposa Emma Portner

El actor Elliot Page, de 33 años, y su esposa Emma Portner, de 26, anunciaron en un comunicado conjunto que han decidido separarse.



“Después de mucho pensarlo y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Tenemos el mayor respeto el uno por el otro y seguimos siendo amigos cercanos”, indicaron este 26 de enero.



El protagonista de ‘Juno’ y de la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy’ solicitó el divorcio en un tribunal de Manhattan, en Nueva York, según informó el medio estadounidense ‘TMZ’. Actualmente se estarían adelantando los papeles para el trámite.



Su separación se produce tras tres años de matrimonio. La bailarina y coreógrafa profesional y el actor nominado al Oscar, comenzaron a salir en 2017 y se casaron en el año 2018.



Esta noticia se da poco tiempo después de que Elliot se declarara transgénero. En un comunicado publicado el pasado mes de diciembre en su Facebook, Instagram y Twitter, el actor dio a conocer su nueva identidad. “Hola, amigos. Quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él/ellos, y mi nombre es Elliot”, indicó.



“Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”, añadió el actor canadiense, quien se ha destacado por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+ desde que en 2014 se declaró lesbiana.



Para ese entonces, su ahora ex pareja, lo apoyó públicamente e indicó que estaba “muy orgullosa” de él. “Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla. Te amo mucho”, dijo la maestra del Broadway Dance Center en una publicación de Instagram.



Aunque no se conocen los motivos puntuales de su separación, en su declaración del año pasado, Page pidió “paciencia” mientras navega por su transición.



En febrero de 2019, el actor se sinceró sobre la presión para ocultar su sexualidad cuando comenzó a trabajar en Hollywood.



"La gente de la industria me dijo claramente cuando empecé a darme a conocer: 'La gente no puede saber que eres gay'", dijo en una entrevista con ‘PorterEdit’.



