El galán de telenovelas Eduardo Capetillo tiene cáncer de piel

Eduardo Capetillo, recordado ‘galán de telenovelas’ de México, informó que padece cáncer de piel. Sin brindar mayores detalles, dijo que, probablemente, adquirió la enfermedad por tomar cantidades de sol excesivas.

(Lea también: ¿Cómo están hoy Daniela Franco y los actores de ‘Padres e Hijos’?)

Capetillo, el recordado Sergio Santibáñez de ‘Marimar’ (1994), dio a conocer la infortunada noticia mediante un video publicado en el canal de YouTube de su hija. De hecho, la ‘columna vertebral’ del contenido del mencionado canal es la relación entre la joven Ana Paula y su familia.



En esta ocasión el video se tituló ‘Mi papá me maquilla’ y, en esencia, trató de una sesión estética entre Ana Paula y Eduardo.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

(Le contamos: ¿Qué pasó con 'Gutiérrez’ de ‘Yo soy Betty, la fea’?)

La revelación de Capetillo, sin embargo, se dio casi de súbito: en un momento dado Ana Paula y él hablaron de los diversos cuidados que debe tener la piel. Fue entonces cuando el actor mencionó que su piel es sensible y tuvo ciertas dificultades por ello.



“A mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta sí es una primicia para todos ustedes en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto”.



A raíz de su diagnóstico, Capetillo indicó que su dermatóloga de cabecera le prohibió la exposición a los rayos de sol con cierta intensidad.



Esta revelación dejó atónito a más de un seguidor del actor. Y vale decir que rara vez el nombre de Capetillo se mencionó en la escena pública por padecimientos físicos.



El actor, pese a todo, no brindó más detalles de su padecimiento y continuó el video con normalidad. Los comentarios en YouTube se llenaron de mensajes de apoyo y admiración hacia Capetillo y su familia. Muchos, por ejemplo, recordaron que al ver ‘Marimar’ imaginaban que el señor Santibáñez era su papá.

MI PAPÁ ME MAQUILLA!! | PAU Y ALE CAPETILLO MI PAPÁ ME MAQUILLA!! | PAU Y ALE CAPETILLO. El video de Ana Paula y Eduardo. Foto: YouTube

(Le puede interesar: Los grandes 'demonios' y villanos de la televisión colombiana)

Los seguidores del canal ‘Pau y Ale Capetillo’ elogiaron la estrecha relación entre Ana Paula y Eduardo. “Eres igualita a tu papá”, “Me alegra que Eduardo se preste y así comparte de esta forma con sus hijas”, “Él estaba súper emocionado maquillando a la hija”, fueron algunos de los comentarios.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

Eduardo Capetillo inició su periplo por el mundo del entretenimiento desde el ámbito musical.



Durante la década de los 80 se dedicó de lleno a la música y para principios de los 90 incursionó en la televisión. Más allá de la reconocida ‘Marimar’ –en la cual Thalía, otra estrella musical, dio el salto al estrellato en la pantalla chica–, Capetillo participó en ‘Baila conmigo’ (1992), ‘El secreto’ (2001) ‘La niña de la mochila azul’ (2004) y ‘Fuego en la sangre’ (2008).

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

En la segunda década de este siglo se alejó de los medios, aunque tuvo participaciones esporádicas en diversas producciones.

Más noticias

Critican a Lina Tejeiro por exhibir costoso perfume

Édgar Vivar, el único de 'El Chavo' que trascendió a Chespirito

Tendencias EL TIEMPO