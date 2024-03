Actor Drake Bell habló por primera vez del abuso que sufrió trabajando en exitosa serie

El actor estadounidense Drake Bell decidió hablar por primera vez de manera pública sobre los abusos que sufrió por parte de un extrabajador de Nickelodeon, cuando tenía tan solo 15 años y participaba en una reconocida serie adolescente.

Bell revelará a través de una serie documental los detalles de las desafortunadas situaciones que vivió a manos de Brian Peck, un entrenador de diálogo con el que trabajó por varios meses en el canal.

El relato de la exestrella de Nickelodeon hace parte de una docuserie de Investigation Discovery que se estrenará el próximo domingo 17 de marzo llamada 'Silencio en el set: el lado oscuro de la televisión infantil', que mostrará testimonios exclusivos sobre abusos en programas infantiles emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000.

"'Silencio en el set' revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y su equipo menores de edad", mencionó la plataforma.

Drake Bell relata que fue víctima de abusos

Uno de los actores quien cuenta su amarga experiencia es Drake Bell, recordado por su papel protagónico en la popular serie 'Drake & Josh'.

Bell reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de Brian Peck, quien fue su entrenador de diálogo por varios meses en Nickelodeon y que trabajó en producciones como 'All That' y 'The Amanda Show'.

El acusado fue apresado en 2003 y condenado en 2004 por delitos sexuales contra un menor de edad.

Aunque, hasta el momento solo se han difundido pequeñas partes de las entrevistas y se espera que el entramado de lo ocurrido se conozca tras el estreno de la serie documental que tendrá cuatro apartados.

"Las escritoras Jenny Kilgen y Christy Stratton exponen acusaciones de un ambiente tóxico y sexista en la sala de escritores de 'The Amanda Show'. Alexa Nikolas ofrece información sobre cómo ser parte de 'Zoey 101'. Contará con elenco y equipo adicionales de 'iCarly', 'Sam & Cat', 'Victorious' y otras series icónicas como 'Marc Summers' del popular programa de juegos 'Double Dare'", reseña Investigation Discovery.

También, se hablará de un comportamiento grosero, abusivo y manipulador que se desarrolló a lo largo de décadas que será dado a conocer a través de material de archivo que nunca antes ha sido difundido.

