Actor de 'Vecinos' afirma que lo tienen en el olvido y desea volver a trabajar

El reconocido actor Alberto Saavedra es uno de los rostros más destacados de la televisión colombiana. Su talento se ha distinguido en varias producciones como 'Vecinos', 'El man es Germán', 'Arelys Henao' y Azúcar'.



Aunque tiene una carrera consolidada de 58 años en el mundo de la actuación, participando en la pantalla chica, el cine y hasta el teatro, recientemente, el actor afirmó sentirse en el olvido, ya que durante el 2023 solo tuvo una oportunidad de interpretación.

Durante una entrevista para el programa de entretenimiento 'La Red', el caleño afirmó que el mundo laboral dentro de esta industria se ha vuelto muy difícil y que su trabajo como actor ha ido en declive.



"Empezó como en el 2000, pero a partir del 2013 fue donde el asunto se puso totalmente crítico. La situación para el actor, sobre todo para los viejitos, se ha vuelto dura, dura. El sistema cambió drásticamente", señaló el artista.

De igual forma, confirmó que antes participaba en proyectos de largo aliento, que aunque fueran pocos, le permitían mantenerse tanto en lo económico con en lo actoral, sin embargo, este panorama ha mermado, reduciendo sus oportunidades laborales.



Situación que también lo afecta a nivel emocional, pues aseguró que la actuación no solo es su profesión, sino también parte de su esencia. Una pasión que extraña muchísimo hacer y que le permitía compartir con amigos y personas que permanecen en su aprecio.



"Yo estaba acostumbrado a no salir en grandes producciones, pero 'graneadito' venía trabajando. Ahora la cosa se puso crítica. Por eso me da sentimiento, porque era mi espíritu, mi forma de ser y de vivir. En cualquier momento, la falta de trabajo no solo afecta a nivel laboral, sino también emocional, extraño a mis compañeros y la conexión con la gente. A veces, me siento muy melancólico", dijo entre lágrimas el artista.



No obstante, confirmó que en momentos difíciles tiene la ayuda económica de su familia y de la organización de actores, que está al tanto de él y los demás miembros del sector.



“Agradezco los subsidios de mis hijos y de la Asociación de Actores, quienes están pendientes de nosotros. Uno siente la necesidad de trabajar, no solo por la parte económica, ya que se puede subsistir de alguna manera, sino porque la actuación ha sido parte fundamental de mi vida durante más de medio siglo. Se convierte en una necesidad estar activo”, finalizó el actor.

