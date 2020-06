Tuits racistas por los que despidieron a actor de serie 'The Flash'

“Hartley Sawyer no volverá para la séptima temporada de 'The Flash'”, afirmaba el comunicado enviado, el 29 de mayo, por la productora Warner Bros a medios de comunicación estadounidenses. El actor, quien interpretaba al superhéroe Elongated man en la serie de televisión, fue víctima de sus propias declaraciones del pasado.

A pesar de que Sawyer tiene su cuenta de Twitter 'privada', algunas capturas de pantalla de tuits que publicó entre 2012 y 2014, antes de ser parte del elenco de ‘The Flash’, empezaron a circular en esa misma red social. En esas publicaciones el actor, nacido en Los Ángeles (Estados Unidos), hacía algunos comentarios misóginos, clasistas y racistas que no gustaron a la productora del programa.



“Si tuviera una esposa, la golpearía muchísimo esta noche”, decía un tuit que publicó el 2 de abril de 2012. En otro, publicado en 2014, afirmó: “Lo único que me impide hacer tuits racistas es saber que Al Sharpton (ministro estadounidense defensor de derechos civiles) nunca dejaría de quejarse de mí”.

Después de que varios de los pantallazos se volvieron virales en redes sociales, Warner Bros decidió despedirlo.



“Estos comentarios son antitéticos a nuestros valores y políticas que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo”, se afirmaba en el comunicado.

“Bastante resentida, mi puta no se me ha unido todavía en la cama” (sic), publicó el actor el 23 de abril de 2014. Foto: Twitter @Sakikacjson

"No toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, etnia, origen nacional, género u orientación sexual”, puntualizó la productora.



Tras darse a conocer la noticia, Sawyer decidió pronunciarse frente al tema en su cuenta de Instagram. “No estoy aquí para poner excusas. Independientemente de la intención, mis palabras son importantes y tienen profundas consecuencias. Y las mías pueden y han causado dolor y vergüenza”, escribió el actor.

También pidió disculpas a sus fanáticos, sus colegas en el set de grabación y a todas las personas que pudo haber ofendido con sus palabras. A su vez, reconoció que sus palabras fueron dichas con una intención humorística. “Me da vergüenza haber sido capaz de estos horribles intentos de llamar la atención en ese momento. Lo lamento profundamente”, publicó Sawyer.

“Claro, tengo acceso a agua limpia, pero no puedo ver a ‘Godzilla’ en casa hasta que arreglen mi sistema de sonido envolvente”, publicó Hartley en 2012. Foto: Twitter @Sakikacjson

Finalmente, al actor confesó que lo que dijo en ese momento no hace parte de la persona que es ahora.



“Quiero ser muy claro: esto no refleja lo que yo pienso o soy ahora. Hace años, gracias a amigos y experiencias que me ayudaron a abrir los ojos, comencé mi camino para convertirme en un adulto más responsable en términos de lo que digo, lo que hago y más allá”.



Eric Wallace, productor de ‘The Flash’, también se pronunció frente al tema. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter afirmó: “Acerca de sus tuits, estos rompieron mi corazón y me volvieron loco. Esto es un indicativo del gran problema en nuestro país (Estados Unidos), porque en el presente nuestro país todavía acepta y protege el continuo acoso, terrorismo y brutalización de personas negras y morenas”.

Sawyer se vinculó a ‘The Flash’ en 2017, durante la temporada 4, para interpretar a Ralph Dibny, un investigador privado y que a la vez es Elongated man, un superhéroe que puede estirar su cuerpo en cualquier forma. Antes de este papel que le dio reconocimiento, fue actor de telenovelas y participó en producciones como ‘The young and the restless’, en 2013.

