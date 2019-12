El día que el 'hombre araña' estuvo de viaje en Colombia

Tom Holland, el joven actor que interpretó al hombre araña en las películas de 'Avengers', publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram en las cuales, según el mensaje, estuvo en Colombia.

En las fotografías, publicadas hace apenas un día, Holland aparece en las inmediaciones de una laguna. Muchos usuarios en redes sociales creen que se trata del parque Tayrona, uno de los espacios naturales más icónicos del país.



Sin embargo, no se sabe exactamente en qué lugar estuvo el actor, de 23 años. Como se mencionó, las fotos apenas vienen acompañadas por la palabra 'Colombia'.



Otros usuarios aseguran que son fotografías de 2015, cuando Holland estuvo en Colombia durante el rodaje de la película 'The lost city of Z', junto con Robert Pattison y Sienna Miller.

La publicación acumula, hasta el momento, más de 3 millones de 'likes'.



Holland es uno de los actores que enciende las redes sociales con mayor frecuencia. Una de sus primeras grandes apariciones en el cine se dio en la película 'Lo imposible' (2012), en la cual se cuenta la historia de una familia devastada y dividida luego del paso de un tsunami en Tailandia.



Tras ello, en tiempos recientes encarnó el papel de Peter Parker (siendo el tercer hombre araña de este siglo) en las películas individuales de 'Spiderman' (Homecoming, en 2017, y 'Lejos de casa', en 2019) y en las dos entregas de 'Avengers' ('Infinity War', en 2018, y 'Endgame', en 2019).



La primera vez que se enfundó el traje de araña fue para la película 'Civil War' (2016), en la cual se empezó a ver su estrecha relación con 'Iron Man', otro superhéroe que, practicamente, se convierte en su padrino heroico.

Tom Holland se fue de vacaciones con Robert Downey Jr. tras el estreno de 'Endgame'. Foto: Instagram: @tomholland2013

La actividad de Holland en redes sociales, a veces, ha llamado mucho la atención.



Se le 'acusa' de hacer varios 'spoilers' o revelar escenas secretas de las producciones en las que ha actuado. Además de ello demuestra que, lejos de las cámaras, conserva una estrecha amistad con Robert Downey Jr. ('Iron Man') y los otros miembros del elenco de superhéroes de Marvel.

TENDENCIAS EL TIEMPO