Actor de 'Pandillas, guerra y paz' contó cómo se le apareció la Virgen de Fátima

En las últimas horas, el reconocido actor, Julio Sánchez Cóccaro, causó gran revuelo en las diferentes redes sociales, pues durante una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, de Canal Uno, aseguró que años atrás se le apareció la Virgen de Fátima.

El bogotano ha participado en una gran cantidad de producciones, películas, telenovelas, realitys show, entre otros formatos de la televisión colombiana y se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la farándula colombiana, además, es el padre del también actor, Variel Sánchez.

Le puede interesar: Amy Winehouse: la historia de su vida y cómo el amor de dos hombres apagaron su voz

En las declaraciones del actor a ‘Lo Sé Todo’, de Canal Uno, allí contó diferentes momentos que han marcado su vida personal, entre ellos, hubo uno que llamó la atención de los colombianos, pues Julio Sánchez Cóccaro aseguró que hace varios años vivió una experiencia sobrenatural, cuándo estaba en su casa y se le apareció la Virgen de Fátima.



“Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: ‘Todo va a estar bien’”, relató el actor.

Además, contó que esto le sucedió en uno de los momentos más duros de su vida, pues se encontraba muy enfermo a causa de una neumonía língula, que “se salió de las manos”.

También puede leer: 'The Crown' subastará más de 450 artículos que se usaron en la producción de la serie

“Me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morir. Me pusieron por todo lado antibiótico y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte, realmente”, dijo el actor, años atrás en una entrevista en ‘The Suso’s Show’.



“Estaba muy mal, no dejaban entrar a la familia ya. Ese día, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido”, relató el bogotano.



De inmediato, Julio Sánchez Cóccaro aseguró que pensó que se había tratado de un sueño o alucinación, pero ese mismo día, presentó una notable evolución, por lo que fue dado de alta solo cuatro horas después.



“Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta del cuarto de nosotros había una Virgen de Fátima. Un día, después de la recuperación, estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación”, finalizó su declaración.

Más noticias en EL TIEMPO