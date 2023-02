El actor Álex Adames, reconocido por su participación en la producción de Padres e Hijos, contó en sus redes sociales que vivió un repugnante momento con su esposa, la también actriz Luz del Sol Neisa, cuando revisó las compras que habían hecho en un supermercado.

En sus historias de Instagram mostraron que al destapar la bolsa de arroz que habían comprado, se dieron cuenta que habían unos insectos moviéndose entre los granos de arroz. Por esta razón, regaron los granos en el mesón de la cocina para ver con claridad qué era lo que tenía.



“Allí hay dos bichos. Ese arroz no se puede consumir, qué asco. Aquí hay otro, aquí hay otro. 1, 2, 3, 4. Qué cochinada, hermano. Esto está inundado”, comentan en el video.



Los famosos se dieron cuenta que los insectos eran gusanos y piojos. El actor en su video escribió que esto pasaba cuando el arroz permanecía mucho tiempo almacenado y que para ellos era imposible consumirlo así.



Por su parte, Luz de Sol Neisa contó que decidieron poner una queja en el supermercado y reclamaron para que les cambiarán la bolsa de arroz.

“Nos vinimos a hacer la reclamación del arroz, toca mirar cómo hacer para que nos devuelvan el arroz y se fijen en ese lote. Nos iban a cambiar el arroz y nos dijeron que podíamos llevar otro arroz que sea de mejor calidad y no nos pase lo mismo. La marca nos contó que lo que ellos hacen es que mandan a recoger el lote y a fumigar. Le responden al cliente, nos pareció que está bien. Cambiamos el arroz por uno premium y nos vamos felices”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.



Asimismo, confesó que ellos habían hecho este video con el fin de invitar a las personas a lavar muy bien sus alimentos, pues es muy común que sucedan este tipo de cosas. El video de los gusanos ha sido reposteado por varias páginas de entretenimiento, una de ellas es ‘Lo Sé Todo’ y ahí los internautas han tenido la oportunidad de comentar sobre esta situación y algunos han afirmado que les ha pasado lo mismo.



“Exacto, pocos se atreven hablar pero muchas veces me ha pasado, yo diría que son arroces que lleva mucho tiempo almacenado en bodegas”, “¡A mí me está pasando lo mismo!!! Y llevo 3 bolsas de diferente marca con la misma situación”, “Tienen que mirar bien porque a todas las marcas les ha pasado y a veces los distribuidores no lo tienen en los mejores lugares”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

