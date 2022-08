Pobre Angelito’, en la que protagonizó a ‘Buzz McCallister’, el malvado hermano mayor de ‘Kevin McCallister’, interpretado por Macaulay Culkin



El año pasado Ratray fue arrestado en Oklahoma por cargos de violencia doméstica, pues su novia lo acusó de intentar estrangularla durante una discusión. Pero el artista fue liberado tras pagar una fianza de USD 25.000 (que en pesos colombianos equivalen a $ 110.030.385) y declararse inocente.

Ante dicha situación, se conoció que en 2017 una amiga de Ratray, identificada como Lisa Smith, presentó una denuncia contra el actor ante la policía por presunta violación en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



No obstante, el caso de Lisa Smith había sido archivado y no tuvo ningún tipo de trascendencia para el actor. En una entrevista al medio ‘CNN’ Smith afirmó haberse sentido devastada por el fallido actual de la policía, y ante ello, decidió irse de dicho estado.

¿Qué sucedió esa noche de 2017?

Dadas las afirmaciones de Smith en ‘CNN’, la noche del 21 de septiembre de 2017, ella se vio con su hermano, otro amigo y Ratray en un bar de la ciudad de Nueva York. Al salir del establecimiento, todos decidieron ir al apartamento del actor que quedaba en Manhattan para continuar la velada.



La mujer asegura que después de beber una copa que le dio Ratray, se sintió cansada y solo quería dormir. Ante la situación, el actor le ofreció quedarse en su sofá para que se sintiera cómoda y ella aceptó quedarse a descansar en el departamento donde estaban compartiendo.



Actor de Mi pobre Angelito Foto: Instagram:@devinratray- captura de pantalla

Sin embargo, afirma que esa noche fue violada porque al despertarse se sentía extraña, no tenía movilidad ni control de su propio cuerpo, pero sí podía oír todo lo acontecido.



"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", dijo Smith a ’CNN’.

Al día siguiente, siendo aproximadamente las dos de la tarde, Smith salió del departamento del actor muy asustada, pensativa y devastada por lo sucedido la noche anterior.



Relató que, en ese momento, no quiso denunciar ni contarle a nadie de lo sucedido, pues años atrás ya había presenciado una situación similar con otro hombre y no quería recordarlo de nuevo, además porque la policía no fue justa con su caso.



Pese al desespero ante lo vivido en la vivienda del actor, Smith no pudo contenerse y decidió hablar con su amiga, una hermana y uno de sus hermanos hombres para contarles lo que pasó, y asimismo confrontar a Ratray.

Lisa Smith enfrentó a Devin Ratray

Smith decidió confrontar a Ratray por mensaje de texto y preguntarle por lo que había pasado la noche anterior. No obstante, Ratray negó haberla violentado y le respondió que él era "impotente" por lo que no pudo haber pasado nada de lo que ella afirmaba.

Acusado por violación Foto: 20th Century

Baches en la investigación por parte de la policía



Debe ser investigado por presunta violación denunciada en 2017 por su miga Lisa Smith. Foto: Instagram: @devinratray

Una semana después de lo ocurrido, Smith presentó un informe policial y se reunió con un detective de la policía de Nueva York en Salt Lake City. Según el medio citado, el caso fue archivado porque el agente que recibió el informe supuso que Smith no quería presentar cargos contra Ratray.

Ante la negativa del actor y las pocas acciones de la policía, la presunta víctima decidió irse de Nueva York y mantener distancia, pero, años después, recibió una llamada de unos de sus amigos, quien le contó sobre el caso de violencia doméstica que estaba enfrentando el actor.

Según sus declaraciones, al ver las noticias tomó fuerza para denunciar, de nuevo, lo que vivió aquella noche. Hizo sus maletas y decidió regresar a Nueva York.



"Al ver que lo acusaron de agredir a otra persona, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para evitar que lastimara a más mujeres", aseveró al medio mencionado.

¿Por qué se volvió a abrir la investigación?

Después del incidente por el que fue arrestado el actor y al conocerse que la denuncia de violación hacia Lisa Smith en 2017 había sido archivada, Smith viajó de nuevo a Nueva York para ser entrevistada en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.



Allí, entregó la ropa que llevaba puesta la noche del suceso como prueba de que sí había sido violada en esa noche.

“¿Por qué me habría reunido con el fiscal en primer lugar, hace años, si no estaba dispuesta a presentar cargos?... Todo esto me molestó mucho. Al ver que lo acusaron de agredir a otra persona, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para evitar que lastimara a más mujeres”, declaró a 'CNN'.



Por tanto, Smith afirmó que se reunió con un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Distrito de Manhattan en mayo, quien además pidió disculpas por la forma en que se había manejado el caso en aquel entonces.



Actualmente, la mujer está activa en el caso y mantiene contacto con los agentes que, de nuevo, están manejando su caso. Ella le dijo al medio que las autoridades ya tienen registros telefónicos y de texto, y se están contactando con posibles testigos.

