Actor de Marvel fue hospitalizado de urgencia tras una brutal agresión

Barry Keoghan sufrió heridas en su rostro que, si bien no habrían puesto en peligro su vida (según los primeros reportes médicos), causaron conmoción entre su círculo cercano.



La agresión contra el actor se habría presentado a las afueras del Hotel G, ubicado en la ciudad de Galway, Irlanda.



Keoghan, de 28 años, recibió heridas en la cara durante la madrugada del domingo 15 de agosto. Sin embargo, hasta esta semana su caso se dio a conocer.

Fue llevado al Hospital de la Universidad de Galway.



“Se llamó a una ambulancia y un hombre de unos 20 años fue tratado por lesiones que no ponen en peligro su vida. Las investigaciones están en curso. No se han realizado arrestos”, dijo un miembro de la policía de Irlanda al medio local ‘Sunday World’.



Otro de los testimonios recogidos por el citado medio indica que el actor estaba departiendo en bares del centro de la ciudad antes de recibir la agresión.



“Dijo que estaba dispuesto a ver a algunas personas con las que se había hecho amigo cuando estaba en el extranjero. Se sabía que se estaba hospedando en el Hotel G, uno de los hoteles más elegantes de la ciudad. Pero nadie escuchó nada sobre la agresión y obviamente se mantuvo en silencio todo”, comentó una persona cercana al lugar del incidente.

Según ‘The Irish Post’, Keoghan no presentó denuncias por la agresión. Además, él y su equipo no se han pronunciado al respecto.



Lo anterior, según especulan varios medios especializados en entretenimiento, puede deberse a que la promoción de la película ‘Eternals’ ya comenzó.



Se lanzará en noviembre. Por lo tanto, el actor apenas ha compartido en sus redes sociales imágenes y el tráiler de la producción. No se le ha dado el suficiente eco a este incidente del cual, al parecer, se recupera poco a poco.

Keoghan encarnará a Druig en la película ‘Eternals’, de Marvel, cinta que se estrenará en noviembre. Además, tiene un papel en ‘The Batman’, película que, si nada extraordinario ocurre, se estrenará en 2022.

