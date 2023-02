Rá (19), Culebro (16), Sere (14), Winny (12) y Nano (13): cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino. En sus manos tienen unas viejas escrituras de una tierra heredada. Tras recibir una carta de la oficina de restitución de tierras del gobierno, notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, Rá decidirá emprender el viaje con sus amigos con la promesa de por fin cumplir un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino.



Esa es la sinopsis de la película de 2022 ‘Los Reyes del mundo’, una producción de Laura Mora que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, llevándose el premio máximo.

(Lea también: El hombre que encontró a su madre 58 años después de haber sido dado en adopción).



Sin embargo, no se aleja de la realidad de muchos colombianos y, de hecho, uno de sus protagonistas está siendo víctima de una situación similar. Así lo reveló el diario ‘El Espectador’.



Carlos Andres Castañeda es lo que en cine se conoce como actor natural, pues no tiene una formación profesional en el campo, pero esto no fue impedimento para gozar de un amplio reconocimiento tras el estreno de la película. No obstante, terminó siendo un arma de doble filo, pues el mismo éxito del filme le costó amenazas.



(Siga leyendo: Diego Guauque se sincera sobre su tratamiento: ‘¿Qué me irá a pasar? No sé’).



Al parecer, al volver a su municipio (Yarumal, Antioquia) grupos al margen de la ley le exigieron dinero con el argumento de que “ahora sí tenía con qué pagar”, según señala el diario mencionado.“Las sumas subieron y subieron y subieron. No pudo pagar más”.

La situación, por supuesto, preocupa a quienes lo vieron en pantalla y pone bajo el ojo del huracán a la directora Laura Mora, pues la señalan de no cuidar lo suficiente a los actores.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS