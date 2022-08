El recordado actor estadounidense Fred Savage se enfrenta a seis denuncias de excompañeras de trabajo. El artista fue recientemente despedido de la nueva versión de ‘Los años maravillosos’.



Su destitución de la serie tomó por sorpresa a los fanáticos del programa. Ahora 'Hollywood Reporter’ sacó a la luz que los productores de Disney y 20th Century Television lo separaron del proyecto tras una investigación.



(Siga leyendo: Pete Davidson estaría en terapia por el acoso en línea de Kanye West).

Este mismo medio publicó las historias de seis mujeres que aseguran haber sido acosadas o agredidas sexualmente por Savage. Una de ellas afirmó que el actor era un hombre carismático y cariñoso hasta que cambió su actitud con sus colegas.



Uno de los relatos cuenta que tras una noche en un bar, Savage se acercó a una de sus excompañeras, la forzó contra una pared y "puso su boca sobre la suya con mucha fuerza". Al día siguiente, se habría disculpado por lo sucedido.



(También: Anne Heche: Ellen Degeneres habló sobre el estado de salud de la actriz).



“Buscó la parte superior de mis pantalones. Lo aparté. Entonces volvió a poner su boca en la mía, me agarró la mano y la llevó a la zona. Yo tiraba hacia atrás. Se detuvo con mucha rabia. Le di un golpe en el hombro para poder salir”, reveló la mujer a ‘Hollywood Reporter’.



Esta no es la primera vez que ha sido acusado por este tipo de comportamientos. Cuando tenía tan solo 16 años, una de las maquilladoras de ‘Los años maravillosos’ lo denunció por un hecho similar. El caso de 1993 fue finalmente arreglado con un acuerdo lejos de los estrados judiciales.



(Le recomendamos: Ashton Kutcher: la lucha que vivió el actor para no quedar ciego).

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos años ha ejercido como productor y director cinematográfico. Foto: AFP

La respuesta de Fred Savage

Tras la publicación de la investigación y los testimonios de las mujeres afectadas, Fred Savage sacó un comunicado de prensa explicando lo sucedido.



“Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de platós con miles de personas, y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he cumplido con estos objetivos”, manifestó Savage.



(Además: Marina Chapman, la niña 'criada' por monos en selvas de Colombia tras secuestro)



En el documento también expresó que no pensó que su nombre podría

salir a la luz en casos de acoso sexual. Se comprometió a trabajar para ser mejor persona y colega.



“Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, un amigo, un marido, un padre y una persona solidaria”, concluyó el actor.



En la actualidad Savage está casado con Jennifer Lynn Stone, con quien tiene tres hijos. En los últimos años ha aparecido en algunas series conocidas como ‘Modern Family’, ‘Two broke girls’ y ‘What just happened?’.

Más noticias

El amor imposible de Sandra Bullock y Keanu Reeves: nunca se declararon su amor

Ben Affleck reaparece tras separarse de Jennifer López

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dejan ver a su hija Bella Esmeralda

¿Se confirmó? La cantante Camila Cabello ya tendría nueva pareja sentimental

Funeral de Aranza Peña: la joven fue despedida por sus familiares y amigos

Tendencias EL TIEMPO