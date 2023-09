Shakira se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues todas las canciones que hace se posicionan entre las más escuchadas de las plataformas musicales. Recientemente, estreno su sencillo 'El Jefe' junto al grupo regional mexicano Fuerza Regida y, este no ha sido la excepción, ya que se posiciona como el número uno en las tendencias musicales de YouTube.

La artista en diferentes ocasiones ha comentado que se suele inspirar en su vida para crear sus canciones, por esa razón sus últimos sencillos han hablado de su expareja, Gerard Piqué.



Esta forma de hablar de su vida ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, sin embargo, hay personas que la critican y entre ellos está el actor Jaime Lorente López, quien es recordado por su actuación en series como 'Élite', 'La casa de papel' y 'El Cid'.



(Lea también: Gerard Piqué habría intentado conquistar a famosa cuando aún estaba con Shakira).



Lorente utilizó su cuenta de X, anteriormente Twitter, para arremeter contra la barranquillera: "Qué pereza das Shakira", escribió.

A lo mejor lo de “dar pereza” no es lo más adecuado para que justamente lo uses tú…. 🙄 pic.twitter.com/MKO32pLJtw — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) September 25, 2023

Sus palabras han disgustado a varios de sus seguidores, quienes no han dudado en hacer comparaciones entre la carrera musical de la colombiana y el actor. En ese sentido, algunos usuarios destacaron que Lorente tiene 84 mil oyentes mensuales en 'Spotify' y Shakira tiene 63.7 millones.



Sin embargo, las críticas no pararon ahí y otros internautas han comentado: "Mediocre carrera de música y actuación, mejor cállate, man"; "Españólete llorón"; "Aburrida la segunda, tercera y no sé si hicieron cuarta temporada de la casa de papel"; "seguro a Shakira le preocupa mucho tu comentario", se lee en los comentarios.



(No deje de leer: ‘Estás poseída’: ‘Yo me llamo Shakira’ recibió todos los elogios del jurado).

Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe a hacienda — Jaime Lorente López (@jaimelorente) January 13, 2023

Por otro lado, cuando Shakira estreno su sección de música con Bizarrap, hizo varios comentarios en la red social de X. "Ellos locos con lo nuevo de Shakira y yo volando con Midas Alonso en Brixton" y "Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe Hacienda".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

