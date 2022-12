‘El man es Germán’ fue una de las telenovelas cómicas más vistas por la audiencia colombiana entre el 2010 y el 2012, dejando a su paso tres temporadas que calaron fuertemente en la cultura popular del país con canciones como ‘Me gustas un resto' y ‘Restrego’, tema que cuenta con más de 3,4 millones de reproducciones en YouTube.



Recientemente, uno de sus actores ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales por hablar sobre sus problemas con el alcohol en su juventud, los cuales le implicaron algunos percances en su estado de salud.



Se trata de Rafael Zea, recordado por interpretar a ‘Michael Giovanni’, quien tuvo conversación con la reconocida creadora de contenido Diva Rebecca, donde pudo mencionar algunos de los aspectos de su vida más destacados, así como aquellos episodios que lo tuvieron en el abismo de las adicciones por un largo tiempo.



Según comentó, durante su época universitaria adquirió el gusto por las bebidas embriagantes, siendo el aguardiente su favorito y el cual tomaba todos los días “como desayuno”. El tema surgió porque Zea se definió como la tía de las fiestas, pues es quien cuida a sus amigos que se pasan de tragos.



“Eso fue en la época de la universidad, aunque era tan ñoño que aún borracho y todo me iba muy bien en el estudio (...) yo empecé a beber mucho y entonces mis compañeros empezaron a darle quejas a la profesora: ‘marica, Rafita está llegando borracho todos los días, desde la clase de las nueve ya está a media caña’"; señaló entre risas el actor.



Aquella profesora, de quien no quiso dar su nombre, fue quien lo empezó a guiar en el camino para que dejara sus adicciones. Zea afirmó que su mentora le guardaba un aprecio profundo, lo que hacía que se mostrara notoriamente triste por sus actuaciones.



Ante la situación, la educadora y actriz profesional decidió citarlo en un bar para darle una charla motivacional sobre su vida: “Rafita te cité acá porque siento que ya el trago se te está saliendo de las manos, el trago es una cosa muy delicada, tú eres muy joven y no sabes nada de la vida (...) mientras me hablaba de la importancia de no beber me pegué una rasca ni la hijue** .y terminamos llorando los dos borrachos”, recordó el actor.



Momento de reflexionar



Aquella charla no pasó inadvertida e hizo caso a las alertas de su maestra. Expresó que pudo manejar su adicción hasta graduarse, pero sus hábitos ya estaban sumamente arraigados a su personalidad. Es más, cuenta que "desayunaba, abría la nevera y había cebolla y media botella de aguardiente, con eso comenzaba mi día”.

Isabela Córdoba, Rafael Zea y Johana Cure son los protagonistas de 'Polvo carnavalero', la nueva serie del canal Caracol.

Tras recaer en la bebida optó por irse a la Argentina a terminar sus estudios, pues como él dice, fue un país al que acudió porque era muy asequible económicamente para su preparación académica. Allí, tuvo una revelación y dejó la bebida.



"Vi mi habitación y el desastre, un montón de botellas, y pensé ‘mi papá se está rompiendo el culo para que yo esté acá' y yo me voy a gastar la plata en esto ... ese día cogí las botellas y las boté, desde ahí no volví a tomar”, expresó.



Ante los motivos que lo llevaron al consumo reveló: “Yo en realidad lo hacía por parchar, era muy feliz en la Universidad, la pasaba bien con mis compañeros. Tomaba rico, era la época de la Universidad, después de unos años simplemente dije ya está bueno de esto”.



Finalizó diciendo que al momento de dejar el alcohol fue todo muy placentero y que no tuvo problemas con el síndrome de abstinencia tan común en pacientes que dejan de golpe sus adicciones, incluso, mencionó que en la actualidad se toma un trago de vez en cuando.

