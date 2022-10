El actor colombiano Juan Morales aseguró haber vivido una experiencia sobrenatural con un fantasma en su departamento en México. Según él, el ente permanece en los alrededores de su sala y, aunque no se ha sentido atacado, sí busca la manera de mudarse a otro lugar.

Juan Morales ha participado en diferentes novelas como ‘Sobreviviendo a Escobar’, ‘La niña’, ‘La ingobernable II’, ‘Manual para galanes’ y en la producción ‘El Rey Vicente Fernández’, la cual rinde homenaje al cantante de rancheras Vicente Fernández. Esta telenovela ha sido grabada en México y ha contado con el talento de Morales, razón por la cual el artista decidió radicarse en dicho país.



Aunque se ha preparado para todos los retos que México le ha traído, hay uno con el cual no esperaba toparse. Se trata de la presencia de un supuesto fantasma que permanece en la vivienda del actor.



En una entrevista con el programa ‘La Red’, Morales aseguró que se trata de una figura masculina con sombrero negro.



Según relató, la primera vez que percibió la aparición, el actor se encontraba en la sala viendo televisión cuando, de repente, vio cómo un hombre “gigante con un sombrero negro” salió de la cocina y se dirigió a su habitación. Una situación que lo dejó atónito y asustado.



Incomprendido, nervioso y confundido, Morales llamó a la dueña del departamento para comentarle la situación que tuvo que presenciar. La mujer le confirmó que efectivamente se trataba del ente de un hombre con piel morena que permanecía en ese lugar.



Al parecer, el supuesto fantasma también se le había aparecido a la persona que vivió ahí antes de que el actor se mudara.

Juan Morales y su intento de comunicarse con el fantasma

El actor no quiso dejar pasar por alto la situación e intentó crear un vínculo comunicativo para saber de qué se trataba realmente.



“Decido bajar al cuarto piso y veo que algo se encuentra de pie mirándome fijamente. Entonces empezó a moverme el celular de arriba a abajo y en se momento tuve una comunicación con él porque yo miraba mi celular y le decía -quédate quieto, no me molestes la vida, es mi trabajo, necesito trabajar”, contó Morales en dicho programa.

El artista no pudo quedarse con la intriga de lo que estaba viviendo y decidió investigar de qué o quién se trataba. Todo indicaba que, al parecer, el fantasma era la supuesta alma de un obrero que habría trabajado años atrás para la constructora encargada y murió allí a causa de un accidente laboral.



La supuesta alma del obrero no ha intentado hacerle daño ni molestar a Juan Morales, según relató él mismo. Pero, aún así, prefiere mudarse a otro lugar.



“Yo he pensado en mudarme, pero no por él sino por mí. Porque siento que durante estos años no solamente he establecido una comunicación con él sino con más seres, con más entes y no quiero volverme un canal que conecte la vida con la muerte. Yo soy actor, lo mío es actuar”, concluyó el actor.

